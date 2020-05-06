Парад в Минске 9 мая 2020 года. Во сколько начало

Мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни освободил планету от фашизма и завоевал мир. Праздничные мероприятия продолжаются. Главные торжества пройдут 9 мая. Военный парад начнется в Минске в 11:00. Вечером в символичном для каждого белоруса месте – на столичной площади Победы – состоится праздничный концерт.