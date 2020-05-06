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Парад в Минске 9 мая 2020 года. Во сколько начало

06 мая 2020 16:57
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Новости Беларуси. Беларусь в преддверии важнейшей исторической даты – 75-летия Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парад в Минске 9 мая 2020 года. Во сколько начало-1

Мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни освободил планету от фашизма и завоевал мир. Праздничные мероприятия продолжаются. Главные торжества пройдут 9 мая. Военный парад начнется в Минске в 11:00. Вечером в символичном для каждого белоруса месте – на столичной площади Победы – состоится праздничный концерт.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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