Александр Богданович о параде: думаю, очень важно, что ветераны увидят, что мы готовы защищать себя

Новости Беларуси. Беларусь в преддверии важнейшей исторической даты – 75-летия Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь в преддверии важнейшей исторической даты – 75-летия Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Богданович, олимпийский чемпион:
Мы должны помнить и не забывать те жуткие события, которые происходили во время войны. Эта память о Великой Отечественной войне не должна искажаться.
Мы очень благодарны нашим ветеранам, которые подарили нам мирное небо, и должны чтить те традиции, которые у нас были. Ветераны, которые прошли войну и преодолели все тяготы, страхи, показали нам, что все преодолимо – все невзгоды, все жуткие события, все болезни. Все это преодолимо. Они нам дали очень большой пример.
Я думаю, очень важно, что они увидят, какая армия у нас сейчас есть, что мы готовы защищать себя. Та техника, которая выйдет на улицы Минска в мирное время, самолеты-вертолеты, которые пролетят над Минском – телевизионщики, вы покажете это очень красиво, и им будет приятно.