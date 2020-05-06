Александр Богданович о параде: думаю, очень важно, что ветераны увидят, что мы готовы защищать себя

Александр Богданович, олимпийский чемпион:

Мы должны помнить и не забывать те жуткие события, которые происходили во время войны. Эта память о Великой Отечественной войне не должна искажаться.

Мы очень благодарны нашим ветеранам, которые подарили нам мирное небо, и должны чтить те традиции, которые у нас были. Ветераны, которые прошли войну и преодолели все тяготы, страхи, показали нам, что все преодолимо – все невзгоды, все жуткие события, все болезни. Все это преодолимо. Они нам дали очень большой пример.

Я думаю, очень важно, что они увидят, какая армия у нас сейчас есть, что мы готовы защищать себя. Та техника, которая выйдет на улицы Минска в мирное время, самолеты-вертолеты, которые пролетят над Минском – телевизионщики, вы покажете это очень красиво, и им будет приятно.