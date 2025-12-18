До начала ВНС остаётся несколько часов! Как обстоят дела во Дворце Республики

Главные заявления сегодня, 18 декабря, будут поступать из Дворца Республики, который принимает второе заседание VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За повесткой следит съемочная группа СТВ.
Главные заявления сегодня, 18 декабря, будут поступать из Дворца Республики, который принимает второе заседание VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За повесткой следит съемочная группа СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Во Дворец Республики уже прибывают делегаты ВНС. Основное заседание начнется буквально через пару часов, но все, естественно, приезжают чуть заранее. Сегодня основной вопрос повестки – это Послание Президента народу и парламенту.
Это такая традиционная ежегодная речь Президента, в которую он подводит итоги и расставляет акценты. Глава государства обычно расставляет акценты в самых разных сферах – от медицины и сельского хозяйства до ВПК. Но в этом году, как отмечали эксперты, скорее всего, Президент может более детально, более подробно остановиться на вопросах внешней политики. Но мы видим, как стремительно меняется и менялась в этом году ситуация.
Вспомнить события хотя бы прошлой недели, когда состоялись переговоры с американцами, и США сняли санкции с нашего калия. При этом Европа пытается противостоять тем изменениям, которые происходят в мире. И на этом фоне наши западные соседи активно милитаризируются, укрепляют оборону. Как нам вести себя в этой ситуации? Как простым белорусам на все это реагировать? Ну мы надеемся, что ответы на эти глобальные и важные вопросы и услышим в Послании Президента.
Владимир Караник, член Президиума Всебелорусского народного собрания, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Ожидаем глубокой, объективной оценки сложившейся ситуации как вокруг Республики Беларусь, так и внутри страны. Достижения, что удалось достигнуть, где нам еще надо доработать. Самое главное, наверное, я жду четкого видения перспектив развития страны не только на ближайший год, но и на ближайшую пятилетку, потому что это заседание немножко особое, мы завтра будем утверждать программу социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет.
Я думаю, в своем Послании Президент уже коснется перспектив среднесрочных, чтобы мы понимали, что те основные, приоритетные направления позволят сохранить стабильность в наше очень неспокойное время и обеспечить развитие нашей страны.
Подробности в видео.