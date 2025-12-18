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До начала ВНС остаётся несколько часов! Как обстоят дела во Дворце Республики

18 декабря 2025 11:13
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Главные заявления сегодня, 18 декабря, будут поступать из Дворца Республики, который принимает второе заседание VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За повесткой следит съемочная группа СТВ.

До начала ВНС остаётся несколько часов! Как обстоят дела во Дворце Республики-2

Ольга Коршун, СТВ:
Во Дворец Республики уже прибывают делегаты ВНС. Основное заседание начнется буквально через пару часов, но все, естественно, приезжают чуть заранее. Сегодня основной вопрос повестки – это Послание Президента народу и парламенту. 

Это такая традиционная ежегодная речь Президента, в которую он подводит итоги и расставляет акценты. Глава государства обычно расставляет акценты в самых разных сферах – от медицины и сельского хозяйства до ВПК. Но в этом году, как отмечали эксперты, скорее всего, Президент может более детально, более подробно остановиться на вопросах внешней политики. Но мы видим, как стремительно меняется и менялась в этом году ситуация.

До начала ВНС остаётся несколько часов! Как обстоят дела во Дворце Республики-4

Вспомнить события хотя бы прошлой недели, когда состоялись переговоры с американцами, и США сняли санкции с нашего калия. При этом Европа пытается противостоять тем изменениям, которые происходят в мире. И на этом фоне наши западные соседи активно милитаризируются, укрепляют оборону. Как нам вести себя в этой ситуации? Как простым белорусам на все это реагировать? Ну мы надеемся, что ответы на эти глобальные и важные вопросы и услышим в Послании Президента.

До начала ВНС остаётся несколько часов! Как обстоят дела во Дворце Республики-6

Владимир Караник, член Президиума Всебелорусского народного собрания, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Ожидаем глубокой, объективной оценки сложившейся ситуации как вокруг Республики Беларусь, так и внутри страны. Достижения, что удалось достигнуть, где нам еще надо доработать. Самое главное, наверное, я жду четкого видения перспектив развития страны не только на ближайший год, но и на ближайшую пятилетку, потому что это заседание немножко особое, мы завтра будем утверждать программу социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет.

Я думаю, в своем Послании Президент уже коснется перспектив среднесрочных, чтобы мы понимали, что те основные, приоритетные направления позволят сохранить стабильность в наше очень неспокойное время и обеспечить развитие нашей страны.

Подробности в видео.

# Всебелорусское народное собрание

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