До начала ВНС остаётся несколько часов! Как обстоят дела во Дворце Республики

Главные заявления сегодня, 18 декабря, будут поступать из Дворца Республики, который принимает второе заседание VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За повесткой следит съемочная группа СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Во Дворец Республики уже прибывают делегаты ВНС. Основное заседание начнется буквально через пару часов, но все, естественно, приезжают чуть заранее. Сегодня основной вопрос повестки – это Послание Президента народу и парламенту. Это такая традиционная ежегодная речь Президента, в которую он подводит итоги и расставляет акценты. Глава государства обычно расставляет акценты в самых разных сферах – от медицины и сельского хозяйства до ВПК. Но в этом году, как отмечали эксперты, скорее всего, Президент может более детально, более подробно остановиться на вопросах внешней политики. Но мы видим, как стремительно меняется и менялась в этом году ситуация.

Вспомнить события хотя бы прошлой недели, когда состоялись переговоры с американцами, и США сняли санкции с нашего калия. При этом Европа пытается противостоять тем изменениям, которые происходят в мире. И на этом фоне наши западные соседи активно милитаризируются, укрепляют оборону. Как нам вести себя в этой ситуации? Как простым белорусам на все это реагировать? Ну мы надеемся, что ответы на эти глобальные и важные вопросы и услышим в Послании Президента.