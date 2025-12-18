В Беларуси планируют увеличить доходы населения

Вопреки сложностям новой глобальной реальности, Беларусь демонстрирует уверенность и готовность к движению вперед. Цели на новую пятилетку амбициозные, и четкая стратегия по их достижению выработана. По каждому направлению определены конкретные задачи, они сфокусированы на укрепление государства и повышение качества жизни граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь как экспортно ориентированная страна уязвима: замедление мировой экономики создает вызовы для нашего роста. В ответ на это мы укрепляем технологический суверенитет. Согласно проекту программы до 2030-го, цель пятилетия – достичь роста ВВП в пределах 16 %, а доходы населения увеличить более чем в 1,2 раза. Такой же запланирован и рост экспорта, увеличение инвестиций – около 17 %.

Юлия Абухович, экономический аналитик: Мы видим, что очень много задач стоит по развитию человеческого потенциала, улучшению демографической ситуации. Плюс это сильные регионы, развитие туризма. Все эти приоритеты свидетельствуют о том, что Республика Беларусь развивается по плану. Есть определенные стратегические цели и задачи, которых мы будем достигать в течение следующих 5 лет.

Станислав Князев, профессор кафедры государственного управления Института государственной службы Академии управления при Президенте Беларуси:

Прежде всего мы пойдем по срезу, конечно, научно-технического прогресса. Это глобализация, это цифровизация, которая объединяет экономику всего мира. В некоторых вопросах мы уже перегоняем то, что достигнуто в западных странах. Сейчас, я знаю, у нас активно решаются вопросы, что помогает экономике, это электронное правительство, электронные финансы.

Программа социально-экономического развития на 2026-2030 годы зеркально отражает запросы общества. Задания и по росту доходов населения, и заработной платы, и инвестиций – напряженные. Результат должен сделать Беларусь лучше, людей – богаче, деловую инициативу – свободнее.

Читайте также:

Какие ожидания у жителей Беларуси на предстоящую пятилетку – узнали у них

Чего белорусы ждут от второго заседания Всебелорусского народного собрания? Опрос

Каждый, посмотрев эту программу, там найдёт себя! Делегат ВНС о ключевых приоритетах пятилетки