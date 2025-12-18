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Делегаты Всебелорусского народного собрания посетили выставку «Моя Беларусь»

18 декабря 2025 11:06
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К ВНС приурочена масштабная экспозиция «Моя Беларусь». Минский международный выставочный центр «БелЭкспо» уже встречает первых гостей. В их числе делегаты Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегаты ВНС из всех регионов Беларуси направляются в столицу.

Делегаты Всебелорусского народного собрания посетили выставку «Моя Беларусь»-2

Виолетта Шаблинская, корреспондент:
Мы находимся на площадке выставочного центра «БелЭкспо», где развернулась масштабная экспозиция «Моя Беларусь». Поделюсь личными впечатлениями. Здесь собрано все то, чем могут гордиться белорусы. Честь стать первыми гостями выставки оказана делегатам Всебелорусского народного собрания. 

Делегаты Всебелорусского народного собрания посетили выставку «Моя Беларусь»-4

Выставка «Моя Беларусь» представляет собой всесторонний взгляд на успехи страны в различных областях. От мощных индустриальных комплексов до передовых технологий. От сельского хозяйства, обеспечивающего продовольственную безопасность, до развития здравоохранения и образования. Экспозиция демонстрирует уверенное и поступательное движение вперед. 

Делегаты Всебелорусского народного собрания посетили выставку «Моя Беларусь»-6

Какие впечатления остались у делегатов ВНС, предлагаем послушать блок мнений.

Делегаты Всебелорусского народного собрания посетили выставку «Моя Беларусь»-8

Марина Ильина, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
На Всебелорусском народном собрании мы подводим определенные итоги. И посещение замечательной выставки, где мы видим и гордимся тем, чего достигла наша страна, каждый человек, каждая отрасль, это действительно дорогого стоит.

Делегаты Всебелорусского народного собрания посетили выставку «Моя Беларусь»-10

Алла Смоляк, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Мы сегодня посещаем эту великолепную выставку. Гордимся теми высокими технологиями, которые наблюдаем. Посмотрите, это машиностроение, это гиганты нашего машиностроения, представлены МАЗы, КамАЗы. Это наша сельскохозяйственная техника. Мы видим, какие прекрасные достижения в области медицины. Наблюдаем, как прекрасно укреплена база Министерства внутренних дел.

Подробности в видеоматериале.

# Всебелорусское народное собрание

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