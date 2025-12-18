Делегаты Всебелорусского народного собрания посетили выставку «Моя Беларусь»

К ВНС приурочена масштабная экспозиция «Моя Беларусь». Минский международный выставочный центр «БелЭкспо» уже встречает первых гостей. В их числе делегаты Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегаты ВНС из всех регионов Беларуси направляются в столицу.

Виолетта Шаблинская, корреспондент:

Мы находимся на площадке выставочного центра «БелЭкспо», где развернулась масштабная экспозиция «Моя Беларусь». Поделюсь личными впечатлениями. Здесь собрано все то, чем могут гордиться белорусы. Честь стать первыми гостями выставки оказана делегатам Всебелорусского народного собрания.

Выставка «Моя Беларусь» представляет собой всесторонний взгляд на успехи страны в различных областях. От мощных индустриальных комплексов до передовых технологий. От сельского хозяйства, обеспечивающего продовольственную безопасность, до развития здравоохранения и образования. Экспозиция демонстрирует уверенное и поступательное движение вперед.

Какие впечатления остались у делегатов ВНС, предлагаем послушать блок мнений.

Марина Ильина, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

На Всебелорусском народном собрании мы подводим определенные итоги. И посещение замечательной выставки, где мы видим и гордимся тем, чего достигла наша страна, каждый человек, каждая отрасль, это действительно дорогого стоит.