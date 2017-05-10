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До конца года врачи по средам будут бесплатно консультировать людей в аптеках, гипермаркетах и на производствах

10 мая 2017 19:02
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Новости Беларуси. Прием без талонов и карточек: врачи провели консультации в аптеках Минска.

Александра Панасюк, СТВ:
Сегодня в 11 аптеках Минска горожане могли получить консультацию по поводу состояния своего здоровья.

С 10 до 15 часов врачи вовсю измеряли давление, вес и рост минчан.

По необходимости они прямо из аптеки выдавали талончик к более узкому специалисту.

До конца года врачи по средам будут бесплатно консультировать людей в аптеках, гипермаркетах и на производствах-1

Снежана Кавриго, руководитель городского Центра здоровья:
Люди порой не ощущают отклонений в состоянии своего здоровья. Поэтому при помощи таких мероприятий, акций мы можем направить наше население к специалистам.

«Здоровое сердце – долгая жизнь» – самая крупная акция про профилактике болезней кровеносной системы.

Некоторым пришлось даже оказывать первую помощь. Вот, например, Владимир за здоровьем следит: и зарядку делает ежедневно и врачебный контроль стороной не обходит.

До конца года врачи по средам будут бесплатно консультировать людей в аптеках, гипермаркетах и на производствах-4

Владимир Василевский:
Я пришел в аптеку купить лекарств, ну и профилактика заодно. Качество консультации хорошее.

Акция продлится год.

Каждую первую и третью среду месяца консультации будут проходить в гипермаркетах, каждую вторую – в аптеках, четвертую – на предприятиях районов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Акции # Фотофакт # Владимир Василевский # Снежана Кавриго # Александра Панасюк

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