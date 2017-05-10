До конца года врачи по средам будут бесплатно консультировать людей в аптеках, гипермаркетах и на производствах

Новости Беларуси. Прием без талонов и карточек: врачи провели консультации в аптеках Минска. Александра Панасюк, СТВ:

Сегодня в 11 аптеках Минска горожане могли получить консультацию по поводу состояния своего здоровья. С 10 до 15 часов врачи вовсю измеряли давление, вес и рост минчан. По необходимости они прямо из аптеки выдавали талончик к более узкому специалисту.

Снежана Кавриго, руководитель городского Центра здоровья:

Люди порой не ощущают отклонений в состоянии своего здоровья. Поэтому при помощи таких мероприятий, акций мы можем направить наше население к специалистам.

«Здоровое сердце – долгая жизнь» – самая крупная акция про профилактике болезней кровеносной системы. Некоторым пришлось даже оказывать первую помощь. Вот, например, Владимир за здоровьем следит: и зарядку делает ежедневно и врачебный контроль стороной не обходит.

Владимир Василевский:

Я пришел в аптеку купить лекарств, ну и профилактика заодно. Качество консультации хорошее.