Неласковый май. Когда в Беларусь вернется весеннее тепло?

Новости Беларуси. Самая обсуждаемая новость среды. Снегопад и метель в середине мая в тандеме с солнечной, но все же ветреной и очень холодной погодой – такого белорусы не наблюдали несколько десятилетий.

Почти во всех регионах страны минувшей ночью побиты температурные рекорды. Так, в Березинском заповеднике столбик термометра опустился ниже 4 градусов мороза. Так холодно 10 мая здесь не было никогда за всю историю наблюдений. С учетом столь необычных погодных условий грядущий сезон отключения горячей воды в каждом регионе страны может быть скорректирован. Например, такое решение около часа назад приняли в Минске. А вот в Гомельском регионе эта кампания все же продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Майские ожидания и реальность вовсе не в шутку разошлись по разные стороны погодных баррикад. За окном, конечно, не минус, но и плюс совсем неубедительный. Финальный штрих в портрет и без того неласкового мая добавил выпавший утром снег.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Такого снегопада – как в строках знаменитой песни – здешние места не помнят давно. Настолько холодным и снежным этот день – 10-е мая – был лишь тридцать лет назад.

Морозные хлопья моментально вскружили социальные сети. От постов в стиле «не май месяц» – не удержались даже спасатели. Но то ли еще было, замечают синоптики! К примеру, в 1962-м снег выпал аж 6 июня. Впрочем, природную аномалию нынешней весны такой факт нисколько не умаляет.