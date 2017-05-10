Неласковый май. Когда в Беларусь вернется весеннее тепло?
Новости Беларуси. Самая обсуждаемая новость среды. Снегопад и метель в середине мая в тандеме с солнечной, но все же ветреной и очень холодной погодой – такого белорусы не наблюдали несколько десятилетий.
Почти во всех регионах страны минувшей ночью побиты температурные рекорды. Так, в Березинском заповеднике столбик термометра опустился ниже 4 градусов мороза. Так холодно 10 мая здесь не было никогда за всю историю наблюдений. С учетом столь необычных погодных условий грядущий сезон отключения горячей воды в каждом регионе страны может быть скорректирован. Например, такое решение около часа назад приняли в Минске. А вот в Гомельском регионе эта кампания все же продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Майские ожидания и реальность вовсе не в шутку разошлись по разные стороны погодных баррикад. За окном, конечно, не минус, но и плюс совсем неубедительный. Финальный штрих в портрет и без того неласкового мая добавил выпавший утром снег.
Татьяна Ревизоре, СТВ:
Такого снегопада – как в строках знаменитой песни – здешние места не помнят давно. Настолько холодным и снежным этот день – 10-е мая – был лишь тридцать лет назад.
Морозные хлопья моментально вскружили социальные сети. От постов в стиле «не май месяц» – не удержались даже спасатели. Но то ли еще было, замечают синоптики! К примеру, в 1962-м снег выпал аж 6 июня. Впрочем, природную аномалию нынешней весны такой факт нисколько не умаляет.
Оксана Тимофеева, инженер-синоптик отдела краткосрочных прогнозов и неблагоприятных явлений ГУ «Гидромет»:
Если брать температуры, которые установились сейчас, то они на 7-9 градусов ниже климатической нормы. Этот май у нас больше похож на апрель.
Майское похолодание традиционно совпадает с периодом цветения садов. Такая уж примета. При этом для самих растений заморозки могут быть губительными. Все зависит от сорта дерева и продолжительности морозного испытания.
Игорь Гаранович, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Ботанического сада:
Цветение черемухи в Беларуси, как правило, сопровождается наступлением холодов. Самое чувствительное у растений – это пыльца. Будем надеяться, что морозов больше не будет. И будем мы с черешнями и вишнями.
Зимние пейзажи можно будет наблюдать и завтра. Впрочем, к выходным столбик термометра все-таки поползет вверх. Правда, пока неуверенно.
Оксана Тимофеева:
Температуры все еще останутся ниже климатической нормы. И настоящего майского тепла в ближайшее время не ожидается. По предварительным прогнозам, потеплеет только в конце мая.
Пока белорусы мечтают о тепле, коммунальщики ждут отмашки. Уже в мае теплосети начинают готовить к работе в осенне-зимний период. Начать отключать горячую воду в Минске должны были именно 10 мая. Но так не поступят. Решение несколько часов назад прияли в столичной мэрии.
Дмитрий Плашков, начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение в Мингорисполкома скорректировать графики отключения воды в городе Минске. В ближайшие сутки-двое точно отключать горячую воду не будут, дальше будем смотреть за погодой. Там, где с утра отключили горячее водоснабжение по технической возможности, там, где получилось быстро восстановить систему теплоснабжения, уже подключено горячее водоснабжение. Там, где есть определенные сложности, будет подключено до конца текущих суток.
Холодная весна внесла коррективы и в отопительный сезон. К примеру, в некоторых районах Минской области батареи до сих пор теплые. Решение в каждом районе будет приниматься в зависимости от погоды за окном. В областных центрах горячую воду и отопление и так планировали отключать через две недели. Так что, несмотря на капризы природы, погода в доме будет обеспечена.