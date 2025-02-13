Три воинские части проводят масштабный сбор ракетных войск и артиллерии на полигоне Гожский
Около 1 000 военнослужащих и порядка 500 единиц техники. Масштабный сбор ракетных войск и артиллерии Западного оперативного командования проходит на полигоне Гожский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь собрались сразу три воинские части – из Гродно, Слонима и Бреста. Военные оттачивают профессиональные навыки и обучаются новым способам ведения боя, исходя из мирового опыта последних локальных войн.
Новшеств много – убедилась Галина Буро.
Мороз не помеха, если команда – «Огонь!» Антон Малов только осенью пришел на контрактную службу, и это его первый выход на полигон. Залпы из самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» уже не только в теории огненный цветок отправил условному противнику.
– Уши закладывает?
Антон Малов, военнослужащий 111-й гвардейской артиллерийской бригады:
Сегодня нет, но когда стреляли полным зарядом, закладывало хорошо. Поначалу было страшно: место незнакомое, новый состав. Но все хорошо.
В экипаже у каждого из пяти человек своя функция, но учатся взаимозаменяемости – этот метод внедрен на основе анализа современных вооруженных конфликтов. Не только метко стрелять, но и мыслить стратегически – проверка знаний артиллеристов начинается уже с оценки выбора места для расположения техники.
Галина Буро, корреспондент:
Задача командира орудия – определить наиболее выгодную огневую позицию, которую сложнее всего будет рассекретить противнику. Здесь учитывается множество факторов, в том числе играет роль смекалка военнослужащих. Далее обязательная часть программы – маскировка техники.
Телескопические приборы и специализированные компьютерные программы помогают четко высчитывать углы для стрельбы. Времена, когда артиллерия работала широким фронтом, уходят. В современном бою и один в поле воин – в дуэте с воздушной разведкой точечное поражение цели на расстоянии до 30 километров.
Станислав Красненков, командир орудия 111-й гвардейской артиллерийской бригады:
Мы сейчас плотно работаем с беспилотными летательными аппаратами. Они применяют при стрельбе, особенно при корректировке. Даю цель, корректируем, стреляем. И уже оператор БПЛА определяет корректура и передает нам.
Около 1 000 военнослужащих и порядка 500 единиц техники – сбор ракетных войск и артиллерии Западного оперативного командования на Гожском полигоне объединил военные части из Гродно, Слонима и Бреста. 111-я бригада по железной дороге доставила обновленные «Гиацинты» и гаубицы «Мста-Б».
Николай Кудласевич, командир 111-й гвардейской артиллерийской бригады:
В подразделения поступили новые образцы модернизированные артиллерийские, которые на данном полевом выходе мы осваиваем. Новые модернизированные образцы значительно улучшили качество ведения огня как по точности, так и по дальности.
Внедряют и новые тактики маневрирования. Работает артиллерия и под воздействием радиоэлектронной борьбы.
Сергей Хайбуллин, начальник ракетных войск и артиллерии Западного оперативного командования:
Апробируем новые средства обучения личного состава подразделений наших. Такие, как проведение двухсторонних контрольных занятий без боевой стрельбы, где одно подразделение действует в качестве противника, другое подразделение – в качестве своих войск. В любое время, в любой момент готовы выполнить задачу, независимо от условий обстановки, независимо от времени года, суток. Наши подразделения готовы.
Оттачивать мастерство на полигоне военные будут до конца февраля. Следующий масштабный сбор запланирован на лето.