Три воинские части проводят масштабный сбор ракетных войск и артиллерии на полигоне Гожский

Около 1 000 военнослужащих и порядка 500 единиц техники. Масштабный сбор ракетных войск и артиллерии Западного оперативного командования проходит на полигоне Гожский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь собрались сразу три воинские части – из Гродно, Слонима и Бреста. Военные оттачивают профессиональные навыки и обучаются новым способам ведения боя, исходя из мирового опыта последних локальных войн. Новшеств много – убедилась Галина Буро.

Мороз не помеха, если команда – «Огонь!» Антон Малов только осенью пришел на контрактную службу, и это его первый выход на полигон. Залпы из самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» уже не только в теории огненный цветок отправил условному противнику.

– Уши закладывает? Антон Малов, военнослужащий 111-й гвардейской артиллерийской бригады:

Сегодня нет, но когда стреляли полным зарядом, закладывало хорошо. Поначалу было страшно: место незнакомое, новый состав. Но все хорошо.

В экипаже у каждого из пяти человек своя функция, но учатся взаимозаменяемости – этот метод внедрен на основе анализа современных вооруженных конфликтов. Не только метко стрелять, но и мыслить стратегически – проверка знаний артиллеристов начинается уже с оценки выбора места для расположения техники.

Галина Буро, корреспондент:

Задача командира орудия – определить наиболее выгодную огневую позицию, которую сложнее всего будет рассекретить противнику. Здесь учитывается множество факторов, в том числе играет роль смекалка военнослужащих. Далее обязательная часть программы – маскировка техники.

Телескопические приборы и специализированные компьютерные программы помогают четко высчитывать углы для стрельбы. Времена, когда артиллерия работала широким фронтом, уходят. В современном бою и один в поле воин – в дуэте с воздушной разведкой точечное поражение цели на расстоянии до 30 километров.

Станислав Красненков, командир орудия 111-й гвардейской артиллерийской бригады:

Мы сейчас плотно работаем с беспилотными летательными аппаратами. Они применяют при стрельбе, особенно при корректировке. Даю цель, корректируем, стреляем. И уже оператор БПЛА определяет корректура и передает нам.

Около 1 000 военнослужащих и порядка 500 единиц техники – сбор ракетных войск и артиллерии Западного оперативного командования на Гожском полигоне объединил военные части из Гродно, Слонима и Бреста. 111-я бригада по железной дороге доставила обновленные «Гиацинты» и гаубицы «Мста-Б».

Николай Кудласевич, командир 111-й гвардейской артиллерийской бригады:

В подразделения поступили новые образцы модернизированные артиллерийские, которые на данном полевом выходе мы осваиваем. Новые модернизированные образцы значительно улучшили качество ведения огня как по точности, так и по дальности. Внедряют и новые тактики маневрирования. Работает артиллерия и под воздействием радиоэлектронной борьбы.