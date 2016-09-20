До четырех тысяч байкеров из нескольких стран: закрытие мотосезона пройдет 24 сентября в Минске

Новости Беларуси. Закрытие мотосезона пройдет в эту субботу в Минске. Ожидается, что столица соберет порядка четырех тысяч байкеров из Беларуси, России, Прибалтики и стран Западной Европы.

Колонна мотоциклистов в сопровождении ГАИ проследует от Кургана Славы ко Дворцу Спорта. Здесь гостей праздника ждет большая развлекательная программа. Трюки на мотоциклах, показательные выступления ГАИ Беларуси и России, шоу-программа от звезд эстрады. У всех желающих Госавтоинспекция примет практический экзамен на категорию «А».

Также будет работать интерактивная площадка для детей. Ребята смогут посоревноваться в умении водить велосипед, кататься на роликах и даже сдать экзамен на знание ПДД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Цегельник, заместитель начальника управления Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь:

Будет показательное выступление сотрудников ГАИ МВД России и МВД Беларуси. Будет очень интересно, но хочу сохранить интригу, не раскрывать, что именно будет, но будет интересно. Все зрители, которые придут, не пожалеют.

Сергей Каменев, организатор закрытия мотосезона-2016:

Беларусь выбрана неслучайно, потому что в силу своего расположения она одинаково удобна как для туристов из России, так и из стран Европы. Очень много людей интересуется тем, что здесь можно посмотреть, поэтому 23 сентября будет как раз посвящено достопримечательностям Беларуси, где иностранные и российские туристы смогут посетить замки Беларуси и прочие достопримечательности.

Впервые для иностранных гостей будет обеспечен безвизовый въезд в нашу страну. Достаточно будет предъявить паспорт и электронный билет. Ожидается, что в мотопробеге примут участие байкеры из 15 стран.