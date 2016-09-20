Бумажные фонарики с признаками «непостоянства»: георгины в Беларуси и уход за ними

Похожие на ароматные бумажные фонарики, только живые, яркие георгины радуют глаз цветением с июля до глубокой осени. Выносливые растения прибыли в Европу из Мексики более 200 лет назад и быстро заслужили популярность в среде эстетов и селекционеров. Они вырастают до 2,5 метров, а в отдельных бутонах можно и вовсе утонуть.

Ирина Коревка, научный сотрудник Ботанического сада НАН Беларуси:

Вот этот сорт, «Келвин флайт», достигает в диаметре 30 см и хорош тем, что обычно крупноцветковые при дождливой погоде соцветие намокает и опускается, а этот устойчив к осадкам, поэтому замечательный сорт, конечно.

Сегодня в Центральном ботаническом саду Беларуси живет более 250 сортов георгин: отечественные, иностранные и даже три сорта собственной селекции: алая «Легенда» выделяется махровым, многослойным рядом лепестков, кислотно-желтый «Лимонный» сорт прекрасно освежит любой букет, а сорт с шаровидным красно-белым бутоном называется «Андромеда» в честь древнегреческой богини, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ирина Коревка, научный сотрудник Ботанического сада НАН Беларуси:

В основном цветение начинается, если специальной подготовки, выгонки не проводишь, подращивания, а как обычно мы сажаем в открытый грунт в начале мая, так вот цветение начинается в начале июля. Но это только отдельных сортов. А массовое цветение уже в августе. Август-сентябрь и до заморозков.

Многообразие размеров, богатая цветовая палитра и долгий период цветения делает георгины привлекательным объектом для садоводов. Однако следует знать некоторые тонкости ухода за эффектными астровыми.

Ирина Коревка, научный сотрудник Ботанического сада НАН Беларуси:

Все-таки это растение трудоемкое, ведь нужно выкопанное растение сохранить, они не зимуют в грунте. Каждый год выкапывается где-то в начале октября, хранится всю зиму в специальных помещениях и только в мае высадка. Поэтому семь месяцев нужно хранить.

Интересно, что георгины растут целыми пучками. Но садоводу и селекционеру обязательно нужно контролировать количество выросших побегов из клубня – не больше трех стеблей. Однако все тонкости ухода окупаются улыбками, без которых на георгины смотреть невозможно.

Ирина Коревка, научный сотрудник Ботанического сада НАН Беларуси:

Они, безусловно, очень, как я считаю, пригодные для городского озеленения. Они могут для массовой посадки идти, в контейнерах, бордюры. И, к сожалению, почему-то наши озеленители в Минске не интересуются по каким-то причинам.

Георгин на языке цветов означает «каприз», «непостоянство». Дарящий георгины символически говорит: «Ты мне очень нравишься, но давай не будем все усложнять». Нынешняя осень обещает быть теплой, а значит мы сможем любоваться цветением легкомысленных георгин до самых заморозков.