От гончарного дела до бижутерии в витражной технике: Екатерина Адамович – о пути к созданию украшений

Главной приметой модных украшений уже становятся не граммы и караты, а мысль, идея, способная подчеркнуть индивидуальность любого человека, – в этом уверена дизайнер украшений Катя Адамович.

Екатерина Адамович, дизайнер украшений:

Я училась на витражиста в художественном училище. Потом работала в мастерской витражной. На этой работе я сделала для себя колечко. С этого и началась моя основная работа.

Катя успела поработать гончаром, шила винтажное белье и театральные костюмы. Теперь же создание красивой бижутерии в витражной технике – основное занятие молодого дизайнера.

Екатерина Адамович, дизайнер украшений:

Витражная техника мне близка тем, что я чувствую и понимаю материал. Когда я с ним работаю, у меня все само складывается, он меня слушается. Это медь, латунь, олово, стекло и полудрагоценные камни.

История этой техники берет свои корни в Индии. Эти украшения минималистичны и при этом очаровательны.

Екатерина Адамович, дизайнер украшений:

Я очень люблю простые вещи, но яркие акценты: изюминку, деталь, которая притянет внимание, создаст образ. В начале своей работы я делала только серьги и колечки. Потом мне стало интересно пробовать большие формы, я начала делать более крупные подвески, броши. Потом добралась до гребней и венков.

Я вдохновлялась образами Возрождения. Смотрела очень много живописи этой эпохи. Много читала. Мне хочется продолжить тот образ, который я вижу в какой-то картине эпохи Возрождения, и я его ввожу в украшения свои, какие-то детали применяю.

Каждое украшения Катя Адамович делает как для себя. Но ни одно из них не стало ее собственным украшением. А вот те, кто ищут собственный стиль считают, ее кулоны и серьги настоящей находкой, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Екатерина Адамович, дизайнер украшений:

Это женщины сложившиеся, знающие чего они хотят, с оптимизмом смотрящие в будущее.

Наша жизнь – череда движений, взлетов и падений. Открытий и достижений. И кто-то из собственного опыта и ощущение создает новые образы, эскизы и даже украшения.