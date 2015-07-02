До 34 градусов жары ожидается в Беларуси в выходные

Новости Беларуси. Знойная погода ожидает белорусов в ближайшие дни.



Как сообщали в Гидрометцентре, ближайшие сутки, 3 июля, погодные условия на территории Беларуси будет определять антициклон, сформированный в теплой воздушной массе. Ожидается малооблачная погода. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью составит +8..+14°С, максимальная днем +24..+29°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

В последующие двое суток, 4 и 5 июля, сохранится влияние антициклона, смещающегося с территории Беларуси на Румынию. Ожидается жаркая и сухая погода. Температура воздуха минимальная ночью составит +12..+18°С, максимальная днем +28..+34°С.