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До 34 градусов жары ожидается в Беларуси в выходные

02 июля 2015 15:35
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Новости Беларуси. Знойная погода ожидает белорусов в ближайшие дни.

Как сообщали в Гидрометцентре, ближайшие сутки, 3 июля, погодные условия на территории Беларуси будет определять антициклон, сформированный в теплой воздушной массе. Ожидается малооблачная погода. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью составит +8..+14°С, максимальная днем +24..+29°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

В последующие двое суток, 4 и 5 июля, сохранится влияние антициклона, смещающегося с территории Беларуси на Румынию. Ожидается жаркая и сухая погода. Температура воздуха минимальная ночью составит +12..+18°С, максимальная днем +28..+34°С.

# общество # Погода в Беларуси

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