В Москве обнаружили парикмахерскую, где клиентов стригли голые девушки

Новости России. Видеозапись такой стрижки в полицию передал один из посетителей. На заведение также пожаловались врачи реабилитационного центра для больных аутизмом, расположенного в том же здании.

Видеозапись из «салона» опубликована на YouTube.

В комментарии к ней сказано, что сотрудники центра для детей-аутистов заметили, что двор возле их учреждения стал пользоваться большой популярностью у подвыпивших мужчин. Они боятся выходить с детьми на прогулку – особенно после того, как некоторые клиенты «парикмахерской» пытались проникнуть в детский центр, перепутав двери.

На опубликованных кадрах видно, что стрижкой клиентов занимались обнаженные девушки.

Сначала сотрудница салона в черной короткой юбке подходит к мужчине, а спустя мгновение остается в чем мать родила.

Как сообщают российские издания, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Москве, полиция проводит проверку.

