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Как вернуть деньги: мужчина сел на окрашенную лавку и испортил брюки

02 июля 2015 11:54
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Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступают около 50 звонков. Диапазон обращений очень широкий.

Житель Молодечно задает вопрос:
Во дворе я сел на скамейку, она оказалась окрашенной. Никаких объявлений рядом не было. Я испортил новые брюки. Куда мне обращаться?

Ирина Коноплицкая, председатель ОО «Защита потребителя»:
Если вы испортили брюки, сев на окрашенную скамейку, то здесь необходимо узнать, на территории какого ЖЭСа либо ЖСПК находится данная скамейка и почему не было объявления о том, что скамейка окрашена. В любом случае гражданину необходимо обратиться с письменной претензией в тот ЖЭС, который обслуживает данную территорию с письменной претензией, потребовав возместить все его расходы на чистку либо химчистку данных брюк.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Ирина Коноплицкая

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