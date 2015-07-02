Как вернуть деньги: мужчина сел на окрашенную лавку и испортил брюки

Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступают около 50 звонков. Диапазон обращений очень широкий.

Житель Молодечно задает вопрос:

Во дворе я сел на скамейку, она оказалась окрашенной. Никаких объявлений рядом не было. Я испортил новые брюки. Куда мне обращаться?

Ирина Коноплицкая, председатель ОО «Защита потребителя»:

Если вы испортили брюки, сев на окрашенную скамейку, то здесь необходимо узнать, на территории какого ЖЭСа либо ЖСПК находится данная скамейка и почему не было объявления о том, что скамейка окрашена. В любом случае гражданину необходимо обратиться с письменной претензией в тот ЖЭС, который обслуживает данную территорию с письменной претензией, потребовав возместить все его расходы на чистку либо химчистку данных брюк.