День Независимости: В Минской области пройдут 150 мероприятий

Новости Беларуси. Полторы сотни мероприятий пройдут на Минщине ко Дню Независимости.

Официальные мероприятия начнутся церемониями возложения цветов в Хатыни, на Кургане Славы и Линии Сталина.

Во всех районах области 3 июля пройдут митинги и праздничные шествия. К поздравлениям в районах присоединятся представители городов-побратимов.

Народные гуляния развернутся во всех городах и на селе. Для жителей и гостей региона выступят лучшие творческие коллективы. Завершится вечер акцией «Споем гимн вместе» и праздничными фейерверками.

Накануне праздника в районах открылись тематические музейные выставки, прошли встречи с ветеранами, конкурсы патриотической песни, поэтические фестивали.

С Днем Независимости поздравили активистов ветеранских организаций Минщины. Для участников Великой Отечественной войны провели традиционную акцию «Будем вместе».

Свои подарки освободителям презентовали предприятия столичного региона. Специально к празднику в областной ветеранской организации появился свой флаг, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.