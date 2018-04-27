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Торжественная церемония открытия сезона фонтанов в Минске. Рассказываем, что ждет минчан и гостей столицы

27 апреля 2018 09:26
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Сегодня в Минске открывается сезон фонтанов. Торжественная церемония открытия начнется в 17:00 у фонтана около Большого театра Беларуси.

Торжественная церемония открытия сезона фонтанов в Минске. Рассказываем, что ждет минчан и гостей столицы-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный инженер ПКУП «Минскзеленстрой» – Владимир Бабивский.

Как будет проходить церемония открытия? Куда потом направляются монеты из фонтана? Когда работа фонтанов приостанавливается? Узнаете, посмотрев видеоматериал.  

# общество # Фотофакт # Владимир Бабивский # общество

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