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До 15 января ограничат движение на проспекте Дзержинского: как будет ходить транспорт?

12 января 2018 17:06
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Новости Беларуси. В январе по выходным временно ограничат движение транспорта на пересечении первого транспортного кольца с проспектом Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До 15 января ограничат движение на проспекте Дзержинского: как будет ходить транспорт?-1

12 января с 24:00 и до 5:00 15 января в связи со строительными работами закроют участок от Клары Цеткин до второго переулка Розы Люксембург. Изменяются и маршруты движения общественного транспорта.

Так, троллейбус № 36 со стороны диспетчерской станции «Юго-Запад» ходить не будет, а со стороны Серебрянки конечным пунктом станет «Вокзал». 40-й маршрут со стороны «Юго-Запада» отменяется, а от «Карастояновой» проследует до площади Мясникова.

До 15 января ограничат движение на проспекте Дзержинского: как будет ходить транспорт?-4

До 15 января ограничат движение на проспекте Дзержинского: как будет ходить транспорт?-6

Троллейбусные маршруты № 12 и 53 закрываются, а на 46 увеличат количество машин. Пассажиры смогут воспользоваться временными автобусными маршрутами.

Все подробности – на сайте Минсктранса.

# общество # Фотофакт # Общественный транспорт

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