«Такое мероприятие знаковое»: новогодний бал-маскарад по мотивам сказки «Щелкунчик» прошел в Минске

Новости Беларуси. Новогодний бал-маскарад по мотивам всеми любимой сказки «Щелкунчик» прошел во Дворце детей и молодежи «Орион» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Историческая танцевальная программа была насыщенной: под известные ритмы классической музыки взрослые и дети исполняли полонез, мазурку и вальс. Дамы кокетничали, а кавалеры не успевали переводить дух. Ведь по правилам светского этикета они не должны приглашать одну и ту же барышню несколько раз.

Ольга Политыко, педагог Дворца детей и молодежи «Орион», режиссер постановки:

Учитывая нынешний век современный, я хотела бы, чтобы дети примерили бы на себя век галантный, век культурный – такой, какой они вряд ли еще где-то могут увидеть, встретить, познакомиться.

Мы не поймем Евгения Онегина, если мы не окунемся в эту эпоху.