До 100 кг черники с повышенным уровнем радиации снимают с продажи на рынках Минска

Новости Беларуси. На столичных рынках снимают с продажи до 100 килограммов черники с повышенным уровнем радиации. Обязательную лабораторную проверку проходят все дары леса.

Ежедневно специалисты берут до 40 проб ягод. Зараженные плоды утилизируют.

Больше всего радиоактивной черники поступает из Брестской области, в частности, из Лунинецкого района.

Специалисты советуют обходить стороной места несанкционированной торговли. Безопаснее всего покупать ягоды на рынках, где продавцы имеют документы, подтверждающие качество продукции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.