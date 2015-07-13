Новости Беларуси. Более 150 должностных и 170 юридических лиц наказали с начала года в Минске за задержку зарплаты.

Причем большинство из них оштрафованы сразу после обращений горожан в Минское городское управление департамента государственной инспекции труда.

За шесть месяцев туда поступило 557 письменных и почти полсотни электронных обращений. Из них около 60% – вопросы своевременности выплаты заработной платы, среднего заработка за время трудового отпуска, окончательного расчета при увольнении.

Больше всего работников кормили «завтраками» в Заводском, Партизанском и Советском районах. А общая сумма штрафов по всем районам столицы составила 800 миллионов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Людмила Логвина, заместитель начальника Минского городского управления департамента Государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты:

По обращениям граждан проверки проводят практически каждый день. Проверки вне планов по обращениям граждан назначаются в случаях, если заявитель предлагает к обращению соответствующие подтверждающие документы указанного нарушения в данном обращении, а также заявитель должен учинить надпись на заявлении о согласии давать письменное согласие на свидетельские показания.