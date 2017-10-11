Дмитрий Воронюк: сегодня в адрес БРСМ звучит справедливая критика

Новости Беларуси. Больше креатива и еще больше активности. К этому призвали в областном комитете БРСМ на специальной конференции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во время нее подвели итоги года, отметили самые лучшие инициативы и тех, кто их реализовал. А еще определились с новыми интересными идеями.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:

Сегодня в адрес БРСМ звучит справедливая критика. Мы с этим считаемся. И видим, что сегодня действительно в нашей организации есть проблемы. Основные вопросы, с которыми мы выходим на эту конференцию, чем нам надо дальше заниматься, это, конечно, делать то, для чего организация задумывалась – быть ближе к людям, идти в народ. Поэтому мы возрождаем наши молодежные информационные группы, мы еще активнее будем трудоустраивать молодежь. Мы считаем, что нам, как Минщине, нужно отдельный упор делать для сельской работающей молодежи, проводить работу по закреплению молодежи на селе.

На конференции переизбрали и состав центрального комитета БРСМ. На посту первого секретаря остался Дмитрий Воронюк. Всего на конференции присутствовало 270 человек. Это молодые депутаты, передовики, победители республиканских и международных конкурсов. К слову, в рядах БРСМ в Минской области более 50 тысяч молодых людей.