«Поделиться идеями и расширить кругозор»: кто поедет на фестиваль молодежи в Сочи от Столбцовского района

Новости Беларуси. Тем временем делегация Минской области собирается в Сочи – на мировой фестиваль молодежи. Начинается он 14 октября. А пока самые талантливые и инициативные готовятся к поездке. И это не только сбор чемодана, сколько упорядочение творческих идей. На формуле предполагается презентация молодежных проектов. Минщине есть что предложить.
Наталья Пучко, заведующий амбулаторией Столбцовской центральной районной больницы:
Это 19-й всемирный съезд молодежи и студентов, который собирает активную молодежь, с активной жизненной позицией. Чтобы все могли поделиться своими новыми идеями и расширить свой кругозор.
От Столбцовского района Минской области в «город солнца» отправится 3 человека. Все они – молодые специалисты, которые недавно закончили ВУЗ. Кстати, в этом году в район по распределению приехало 170 человек. Их стараются поощрить, стимулировать морально и материально. Поставлена задача закрепить кадры на месте.
Сергей Шестель, заместитель председателя Столбцовского райисполкома:
Мы стремимся поднимать уровень заработной платы. На сегодняшний день средняя зарплата по району 680 рублей составляет. Это комплекс всех социальных гарантий, которые предусмотрены коллективными договорами в трудовых коллективах. И, конечно, организация досуга для молодежи.