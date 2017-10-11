«Поделиться идеями и расширить кругозор»: кто поедет на фестиваль молодежи в Сочи от Столбцовского района

Новости Беларуси. Тем временем делегация Минской области собирается в Сочи – на мировой фестиваль молодежи. Начинается он 14 октября. А пока самые талантливые и инициативные готовятся к поездке. И это не только сбор чемодана, сколько упорядочение творческих идей. На формуле предполагается презентация молодежных проектов. Минщине есть что предложить.

Наталья Пучко, заведующий амбулаторией Столбцовской центральной районной больницы:

Это 19-й всемирный съезд молодежи и студентов, который собирает активную молодежь, с активной жизненной позицией. Чтобы все могли поделиться своими новыми идеями и расширить свой кругозор.

От Столбцовского района Минской области в «город солнца» отправится 3 человека. Все они – молодые специалисты, которые недавно закончили ВУЗ. Кстати, в этом году в район по распределению приехало 170 человек. Их стараются поощрить, стимулировать морально и материально. Поставлена ​​задача закрепить кадры на месте.