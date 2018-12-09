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Ручная работа из 8 800 флажков: как делают панно на педуниверситете

09 декабря 2018 15:14
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Минск готовится отметить Новый год. Помимо ёлок, город украшают и иные декоративные элементы. Подробности рассказываем в программе «Большой город».

Алексей Мартынов, главный художник, заместитель директора ГП «Минскреклама»:
Нашей фишкой я считаю мозаично-флажковое панно на площади Независимости на здании педуниверситета. Ручная работа: 8 800, если не ошибаюсь, флажков небольшого формата, которые вручную вяжутся нашими людьми. У нас даже инженерный персонал иногда участвует в этом, потому что поджимают сроки.

Но это стало уже традиционным. Можно было бы повесить какой-то видеоэкран светодиодный, но пока мы считаем, что, в принципе, нигде такого и нет.

 

 

# Новый год # общество # Алексей Мартынов

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