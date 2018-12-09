Ручная работа из 8 800 флажков: как делают панно на педуниверситете

Минск готовится отметить Новый год. Помимо ёлок, город украшают и иные декоративные элементы. Подробности рассказываем в программе «Большой город».
Алексей Мартынов, главный художник, заместитель директора ГП «Минскреклама»:
Нашей фишкой я считаю мозаично-флажковое панно на площади Независимости на здании педуниверситета. Ручная работа: 8 800, если не ошибаюсь, флажков небольшого формата, которые вручную вяжутся нашими людьми. У нас даже инженерный персонал иногда участвует в этом, потому что поджимают сроки.
Но это стало уже традиционным. Можно было бы повесить какой-то видеоэкран светодиодный, но пока мы считаем, что, в принципе, нигде такого и нет.