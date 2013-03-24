Хутор: Как люди живут там, где после «Хавера» их откопать некому?

Новости Беларуси. Мороз и солнце, день чудесный... пока тоже актуален несмотря на волчьи следы. Пешком через лес идем наугад. На хуторе в паре километров от дороги нас не то что никто не ждет, признаться, мы пока и сами не знаем, живет ли там кто-нибудь среди непроходимых снегов.

Идем примерно минут 30, и вот наконец-то на опушке показались два или, кажется, три дома нашего хутора. Дорога — сами видите, добраться сюда можно или пешком, или на бульдозере, либо на санках. Кстати, судя по тому что след от полозьев довольно свежий, надеемся, что хотя бы в одном из домов кто-то есть.

Несанкционированное проникновение, к счастью, не потребовалось. Человек, вышедший из-за забора, мягко говоря, очень удивлен. Представляем его реакцию, если бы мы еще и в окно постучались, рассказывает корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Петр Андреевич еще не определился, радоваться или не очень. Намедни приехал на хутор проведать сына, а теперь навещать можно и его — застрял. Пытаться проехать на легковушке по лесной дороге — то же самое, что ждать от нынешнего марта весенней погоды.

Впрочем, сам Дмитрий в последнее время кушает именно благодаря этому красавцу. Завсегдатаи торговых точек в ближайшей деревне явно по-другому взглянули на свои слабости, однажды увидев возле магазина коня.

Дмитрий Гранстрем:

Когда был ураган, на коне в ближайший магазин ездил. Там коня к березе привязал — и вся парковка! Это друг! Ты друг? Без него бы и в магазин не съездил. А пакет с покупками? 10 километров туда и столько же обратно — быстрее, чем в санях, и быстрее, чем на машине. Всем проще посидеть и подождать, когда их выручат, а мы не ждем, а выходим из ситуации.

Чтобы не только из снежной ситуации, но хотя бы из дома вышли еще и соседи, Дмитрий на добровольных началах регулярно прокапывает к их жилищу спасительную траншею. Не отстает от хозяина барашек Яшка. На его памяти это первая...весна.

Владимир Францевич и Анастасия Петровна не то что не уехали — приехали на хутор во время снежного апогея. Оказалось, как раз по их следу мы и шли на хутор через лес.

Владимир и Анастасия Василевские:

Позвонили Дмитрию, он запряг лошадку и за нами приехал. Первый раз столько снега за 20 лет, что мы здесь живем...

Переживают такую снежную атаку по фронтовым правилам: ходят в окопах и контролируют стратегический запас.

Владимир Василевский:

Зимой все идет хорошо! Капусточка, огурцы, помидоры, перцы... Женушка очень хорошую продукцию делает — прелесть одна!

На двух участках — вся территория хутора — будто сошлись четыре времени года. Напоминание о весне, об осени, зиму опустим... а вот до летней беседки пока физически не добрались.

А вот нашему оператору для съемок-таки пришлось лезть в сугроб. Доставал Владимир Францевич.

Дмитрий Гранстрем:

Это первая зима, когда вышли и действительно дверь не открылась.

Зато дверь в баню открывается для всех гостей. Здесь до сих пор с улыбкой вспоминают, как несколько лет назад на хутор забрела грибница со стажем.

Владимир Василевский:

Бабушка заблудилась. Пришла пешком сюда — это около 30 километров. Мы ее приняли — сейчас лучшая подруга наша. Тогда ей было 76 лет.

Впрочем, сейчас подруге Василевских добраться на хутор можно разве что на санях или, как вариант, на лыжах. Биатлон здесь — любимый вид спорта. Владимир Францевич особенно оживился.

Анастасия Василевская:

Домрачева — всегда за нее болеем. Когда-то я в молодости тоже ходила на лыжах. Но все равно меня муж перегоняет. У нас здесь все на лыжах ходят, верхом половина, на коньках, на лыжах, каток заливаем.

Дмитрий — как тот Константин Левин из «Анны Карениной». Настоящий фанат деревни. Просит не путать с сельским экстримом. На хуторе есть и Интернет, и мобильная связь, но главное — то человеческое, которое не всегда найдешь в современном городе.

Дмитрий Гранстрем:

Всегда друг другу помогают. Люди здесь такие, что можно обратиться — в городе к соседу по квартире на придешь...

Шум на фоне — не поверите — и сюда добрался грейдер. Честно — мы не вызывали. Но расчистив дорогу, техника наглухо увязла в сугробах.

Зато жизнь ни Василевских, ни Дмитрия, по их же признанию, вовсе не забуксовала после того, как они обосновались на хуторе. Конечно, все получалось не сразу. Но в списке преодоления самого сложного лидируют все же не метровые сугробы.

Хозяевам обоих домов есть с чем сравнивать: у Дмитрия квартира в Жодино, у Василевских — в Минске. Но фактически круглый год живут здесь. Кто-то 6, а кто-то — и все 20 лет. Многие горожане наверняка ёжатся, глядя на эту снежную целину. В магазин - на лошади, к соседям — с лопатой подмышкой. Зато для них это и есть всё то, что не заменишь самым заманчивым благом современного города.

Дмитрий Гранстрем:

А что значит цивилизация? Что значит вдалеке от цивилизации? Единственное, что дети там в школу ходят. Поэтому приходится в город ездить, далеко. А в остальном проблем нет. Если руки есть, голова есть, желание есть, то машину отремонтировал, если сломалась, и поехал. А находиться здесь - само по себе счастье.

А вскоре подоспел и наш момент счастья. Мы уже морально приготовились к пешему марш-броску в сторону дороги, но Анатолий Константинович просто не смог проехать мимо. И, признаться, для нас это было первое путешествие, пожалуй, за минувших дней десять, когда от поездки по заснеженным тропам мы получили истинное удовольствие.