Дмитрий Рябов: На предстоящей неделе ожидается ветреная, промозглая сырая и прохладная погода

Новости Беларуси. Как снег на голову – так неожиданно зима посреди весны обрушилась на Беларусь. В Витебской области образовался снежный покров, который местами достигает четырех сантиметров. Осадки, порывистый ветер пришли на смену необычайно тёплой мартовской погоде. Если на прошлой неделе местами по югу было до 20 градусов тепла, то сегодня столбик термометра близок к нулевой отметке. Когда весна окончательно вступит в свои права – в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Север Беларуси первый заметил изменения. Снег начал идти ещё ночью. Осадки продолжались и всё утро. Затем их сменил порывистый ветер. Но витебчане, несмотря на существенное похолодание, бодрости духа и оптимизма не теряют.

Житель Витебска:

Перемены! Я рад, доволен. Тем более, я иду из роддома – у меня сын родился!

Шквальные порывы, которые достигают скорости до 15 метров в секунду, не единственный весенний каприз. Гололеды затруднят движение автомобилей, в такую погоду увеличивается число дорожно-транспортных происшествий. Поэтому водители не спешат переходить на летнюю резину.

Александр Марченко, слесарь шиномонтажа:

Снег пошел – люди перестали переодеваться, потому что холодно, погода уже не та. А буквально дня два-три назад переодевались активно.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Они превышают скоростной режим. Быть внимательными при маневрировании, соблюдать дистанцию и помнить, что все-таки основной фактор для совершения ДТП – это, в первую очередь, человек, но никак не природа.

Юлия Матяш, СТВ:

Едва белорусы успели убрать из гардероба теплые вещи и запланировать пикники, как погода сказала свое категорическое «нет». Взбунтовалась весна больше, чем на неделю. На это время синоптики обещают холода, дожди и снег. Такая погода является климатической нормой для марта. Но все равно по всей стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.

На редкость теплая в этом году зима не оставляет попыток продемонстрировать свои возможности. По всей стране непогода 30 марта застала врасплох тысячи людей. Минусовая температура и облачность – прогнозы на ближайшее время не радуют. Холода принес циклон с запада, а вот почувствовать настоящую весну можно будет только после 10 апреля.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

С прошедших выходных на нашу территорию стала поступать более свежая и прохладная масса. К сожалению, на предстоящей неделе погода нас совсем не порадует. Ожидается ветреная, промозглая сырая и прохладная погода.

И если нас прогнозы синоптиков совсем не обнадеживают, то для природы недели обильных осадков придутся весьма кстати. За неснежную зиму почва не получила должного количества влаги, а это может стать причиной пожаров. Апрельская непогода буквально насытит сухую почву водой. Поэтому аграрии возвращению зимы даже рады.

Сергей Богданович, начальник производства продукции открытого грунта УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:

Выпавшая сегодня влага компенсирует недостаток почвенной влаги.

У весны не первый год синоптики наблюдают перемены настроения. Так в середине марта два года назад мы столкнулись с Хавьером, а в прошлом году примерно в то же время был еще один циклон. Поэтому коммунальные службы в любой момент могут выйти на борьбу с зимней непогодой. Пока же такой необходимости нет.

Алексей Герасимчик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Подготовлен запас соленой смеси. В случае необходимости будет произведена подсыпка дорожных, пешеходных связей, подходов к подъезду, дворовых подъездов.

Несмотря на такой погодный сюрприз, весна в этом году начнется все равно раньше положенного срока. А значит ждать нам осталось совсем немного.