Министр здравоохранения о «ковидных» надбавках врачам: финансирование имеется в полном объёме

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Если говорить о финансировании, мы еще раз получили подтверждение от губернатора, факты, в учреждениях мониторинг показал, что финансирование имеется в полном объеме. То, что касается заработной платы, я хочу со всей ответственностью сказать, что выплата так называемых «ковидных» надбавок согласно указу главы государства производилась, производится и будет производиться ровно до того момента, пока у нас не закончится эпидемическая ситуация, пока не закончатся последние пациенты, которым в системе здравоохранения оказывают помощь. Пациенты именно с COVID-инфекцией.

Любой факт можно показывать с разной стороны. Он не направлен на созидание, этот сайт (или там как он называется, чат, я уже не помню). Все, что направлено на разрушение, не может быть объективным априори. Такова цель.