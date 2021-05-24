Дмитрий Курьян про изменения в закон о массовых мероприятиях: «Журналистам опасаться абсолютно нечего, если они просто выполняют свою работу»

Новости Беларуси. Очереди на подписание ждет обновленный документ «Об изменении Закона «О массовых мероприятиях в Беларуси». На такой шаг подвигли события 2020 года и шлейф, который тянется за ними. О каких изменениях идет речь? Поговорили об этом с гостем студии программы Новости «24 часа» на СТВ – временно исполняющим обязанности начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрием Курьяном.

Виктория Ходосок, СТВ:

Какие наиболее существенные изменения вы бы отметили в этом законе? Пришлось ли ужесточить нормы и насколько? Дмитрий Курьян, исполняющий обязанности начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:

Если ранее у нас наряду с разрешительным принципом организации проведения массовых мероприятий присутствовал уведомительный, то существующие изменения исключают уведомительный принцип организации проведения массовых мероприятий. Что это значит? На сегодня гражданин, который изъявил желание быть организатором массового мероприятия, обязан обратиться с заявлением в местный исполнительный распорядительный орган.

Только после получения разрешения на проведение и организацию данного мероприятия организатор вправе через средства массовой информации, интернет, другие ресурсы уведомлять о том, что будет это мероприятие проводиться, то есть осуществлять призыв к участию в данном мероприятии. Пока местный исполнительный распорядительный орган не принял такое решение (это тоже одна из новаций закона), организатору запрещается проводить какие-либо рекламные шаги в этой области либо какие-то осуществлять призывы к участию в данном мероприятии. Александр Лукашенко утвердил изменения в законы о СМИ, массовых мероприятиях и электросвязи. Какие новые правила появились? Кстати, с 1 марта у нас внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, и на самом деле ответственность за организацию, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях ужесточена. Стоит отметить, что за участие в несанкционированном мероприятии в первый раз гражданин будет подлежать ответственности в виде штрафа до 100 базовых величин либо общественными работами, либо административным арестом до 15 суток. Если лицо выступает в качестве организатора массового мероприятия, то штраф увеличивается до 150 базовых величин. То же самое – общественные работы и административный арест.

В случае, если гражданин повторно в течение года опять нарушит закон, то есть опять примет участие в несанкционированном массовом мероприятии, то его ответственность за данное правонарушение уже будет подлежать ответственности и будет наказано штрафом до 200 базовых величин и административным арестом до 30 суток. ​Какое наказание грозит за ведение онлайн-трансляций несанкционированных мероприятий? Еще один важный момент, на который тоже стоит обратить внимание – это то, что закон сейчас запрещает ведение онлайн-трансляций с мест проведения несанкционированных массовых мероприятий.

Виктория Ходосок:

А раньше можно было? Дмитрий Курьян:

Раньше да, такой ответственности не было. На сегодня, если лицо будет освещать несанкционированное массовое мероприятие через интернет-площадки, через Telegram-каналы и так далее, оно будет подлежать также ответственности. Виктория Ходосок:

В Instagram кто-то будет вести трансляцию с массового мероприятия, это считается?

Дмитрий Курьян:

Конечно. Основной критерий – то, что в момент проведения этого несанкционированного мероприятия идет освещение или, скажем так, реклама. Получается реклама данного правонарушения, и поэтому лицо будет нести ответственность за эти свои действия. ​Что позволило стабилизировать обстановку в Беларуси? Виктория Ходосок:

Наказания за незаконные акции вы немножко упомянули, согласно обновленному КоАП. Если проанализировать ситуацию, это остудило пыл протестующих? Дмитрий Курьян:

Безусловно, оно сыграло роль. Понятно, что меры, которые уже сегодня мы имеем, и тот инструмент, который правоохранительные органы в том числе могут задействовать в отношении, допустим, лиц, которые совершают правонарушение, благоприятно сказались в целом на состоянии обстановки и позволили ее в значительной степени стабилизировать. Виктория Ходосок:

Вы отметили, что при подготовке изменений закона изучали международный опыт. Брались ли некоторые примеры за основу, какие?

Дмитрий Курьян:

Изучался международный опыт. Европейских стран, Российской Федерации. Одну из новаций тоже хотелось бы отметить: на сегодня руководителям местных исполнительных органов либо их заместителям, либо руководителям органов внутренних дел предоставлено право закрытия торговых объектов, различных развлекательных центров и так далее, которые будут находиться в зоне проведения несанкционированного массового мероприятия либо по маршрутам следования участников этих несанкционированных мероприятий. ​«Журналист должен оставаться прежде всего журналистом на массовом мероприятии» Виктория Ходосок:

Что касается работы журналистов: как себя им вести на митингах, если такие будут организовываться? Журналистам, корреспондентам.