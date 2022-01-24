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Воскресенский: «Люди возмущены санкционной риторикой со стороны Запада, которая не даёт им развиваться»

24 января 2022 13:28
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Новости Беларуси. Разъяснительная кампания по проекту поправок к Конституции продолжается уже более двух месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Формат диалоговых площадок, встречи прямо на рабочих местах. В том числе на сельхозпредприятия приглашают ярких политологов, кто смог бы ответить на популярные вопросы простым языком. 24 января обсуждение Основного закона прошло в Министерстве сельского хозяйства.  

Воскресенский: «Люди возмущены санкционной риторикой со стороны Запада, которая не даёт им развиваться»-1

Людей беспокоят не только социальные вопросы. Заметно вырос интерес к политическим стратегиям. Какая роль будет у Всебелорусского народного собрания? Как можно стать его делегатом? А также полномочия Президента. По словам политологов, работники агропредприятий в первую очередь обеспокоены безопасностью. Связано это с санкциями.  

Воскресенский: «Люди возмущены санкционной риторикой со стороны Запада, которая не даёт им развиваться»-4

Юрий Воскресенский, политолог:   
В очень живой дискуссии объяснили преимущества нового текста Конституции. Впрочем, людей не нужно было уговаривать. Они возмущены и той санкционной риторикой со стороны Запада, которая не дает им развиваться, в том числе их коллективу, и приветствуют желание высшего политического руководства идти по пути эволюционных перемен. 

Щёкин об обсуждении проекта Конституции: тех, кто работает на земле, волнуют вопросы социальной гарантии, пенсии, зарплаты – подробнее здесь.

# Конституция # общество # Юрий Воскресенский # Николай Щекин # Фотофакт

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