Дмитрий Асанов накануне Дня Независимости: На таких праздниках стараюсь максимально больше узнать об истории своей семьи

Новости Беларуси. Чемпион II Европейских игр – боксер Дмитрий Асанов – на родину в Молодечно после победы приехал впервые. Признается, спешил разделить с семьей золотую радость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Асанов: «Каждый хочет завоевать эту заветную золотую медаль, тем более на таком крупном старте»
Обнять родных и вспомнить главные моменты победоносного боя. Как дается триумф, он знает не понаслышке, потому, завершив спортивный марафон, тут же поддержал еще один, не менее важный для страны – марафон памяти, посвященный 75-летию освобождения Беларуси. Без преувеличения. Дата трепетная для каждой семьи.
Дмитрий Асанов, чемпион II Европейских игр:
На таких праздниках, как 9 Мая, 3 Июля, я стараюсь максимально больше узнать об истории своей семьи, своего рода. Как новая книга какая-то, которую хочется читать, узнавать. Хочу потом передавать это будущему поколению, своим детям, чтобы они потом передавали своим детям. И не забывалось это никогда.
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