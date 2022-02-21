Прямой эфир

На кітайскай і нават іспанскай. Студэнты прачыталі вершы Янкі Купалы на розных мовах свету

21 февраля 2022 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. На беларускай, узбекскай, кітайскай і нават іспанскай. Вершы Янкі Купалы на розных мовах свету прачыталі студэнты Гродзенскага ўніверсітэта, які якраз носіць імя вялікага песняра, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.  

На кітайскай і нават іспанскай. Студэнты прачыталі вершы Янкі Купалы на розных мовах свету-1

Да таго ж, сёлета спаўняецца 140 год са дня нараджэння першага народнага паэта Беларусі. А паколькі несмяротныя радкі класіка перакладзены больш чым на 100 моў, у ВНУ вырашылі разам з замежнымі студэнтамі зладзіць флэшмоб, дзе па радках кожны на сваёй роднай мове прачытаў знакаміты верш «А хто там ідзе?».  

Глядзіце ў відэаматэрыяле.  

На кітайскай і нават іспанскай. Студэнты прачыталі вершы Янкі Купалы на розных мовах свету-4

Акцыю прымеркавалі да Дня роднай мовы, які адзначаецца па рашэнні ЮНЭСКА, пачынаючы з 2000 года.  

# Поэты Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Союзная решимость» и референдум. Как Беларусь решает вопрос национальной безопасности? Анонс ток-шоу «По существу»
21 февраля 2022 13:28

«Союзная решимость» и референдум. Как Беларусь решает вопрос национальной безопасности? Анонс ток-шоу «По существу»

Удзельнічаў і шматдзетны бацька з сынам. У Мінску прайшоў «Забег сапраўдных мужчын»
21 февраля 2022 13:21

Удзельнічаў і шматдзетны бацька з сынам. У Мінску прайшоў «Забег сапраўдных мужчын»

Насколько будет защищён голос каждого белоруса на референдуме? Поговорили с международным наблюдателем
21 февраля 2022 13:19

Насколько будет защищён голос каждого белоруса на референдуме? Поговорили с международным наблюдателем