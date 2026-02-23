Более 18 тыс. граждан европейских стран посетили Беларусь с начала года

С начала года в Беларусь по безвизовому режиму въехали более 18,8 тыс. жителей 38 стран Европы. Всего с момента запуска безвиза страну посетили более 1,27 миллиона европейцев. Об этом сообщает Госпогранкомитет в официальном Telegram-канале.

Большинство туристов прибыли из Литвы – около 669 тысяч, из Латвии – более 410 тысяч, из Польши – почти 137 тысяч. Более 61 тысячи людей въехали по продленному безвизовому режиму, действующему для граждан 35 стран с июля 2024 года.

Европейцы без визы могут посетить нашу страну до 31 декабря 2026 года.

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