«Для Японии это диковинка». Что удивило детей из Страны восходящего солнца в Беларуси?
Новости Беларуси. Взаимодействие между школьниками Минской области и Японии становится все крепче. Обмену опытом способствуют хорошие дипломатические отношения двух стран, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В начале декабря посол Беларуси в Японии Руслан Есин встретился с мэром города Тара.
Одной из тем разговора стало развитие контактов Пережирской гимназии Пуховичского района с учебными заведениями Японии. С 2018 года теплые взаимоотношения сложились со студентами города Сендай. Вскоре контакт смогут наладить со школами города Тара. В Пережире дети активно изучают культуру восточных друзей – помогают социальные сети и знание английского языка.
Дарья Папельская, ученица Пережирской средней школы имени А. Е. Гуриновича:
У нас в мессенджере созданы беседы, мы общаемся с иностранными детьми. Нам учитель иностранного языка задает задания, мы у них узнаем о традициях каких-то, а также о праздниках. Потом на уроках это все обсуждаем. Также мы рассказываем о своих каких-то традициях и просто общаемся.
Сергей Гуцу, директор Пережирской средней школы им. А. Е. Гуриновича:
Наша ученица участвовала в создании полотна мира, назовем его так, то есть передачи его от наших II Европейских игр токийской Олимпиаде в 2020-м. Будем надеяться, что в 2021 году Олимпиада все-таки состоится и наше полотно тоже там будет находиться.
Когда японские дети сюда приезжали, они открывали для себя Беларусь. Как раз комбайны убирали – для Японии это диковинка, такие большие машины убирают. У них там техника маленькая, для них это было в диковинку. После того, как посетили Дудутки, посмотрели быт, белорусские традиции, это тоже их очень впечатлило.
С 2019 года на базе Пережирской школы работает Центр белорусско-японской дружбы. Здесь уже собраны ценные экспонаты, привезенные из Страны восходящего солнца. Пополнить коллекцию в Пережире рассчитывают во время следующего визита в Японию – приглашение уже есть.