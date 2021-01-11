«Для Японии это диковинка». Что удивило детей из Страны восходящего солнца в Беларуси?

Одной из тем разговора стало развитие контактов Пережирской гимназии Пуховичского района с учебными заведениями Японии. С 2018 года теплые взаимоотношения сложились со студентами города Сендай. Вскоре контакт смогут наладить со школами города Тара. В Пережире дети активно изучают культуру восточных друзей – помогают социальные сети и знание английского языка.

Дарья Папельская, ученица Пережирской средней школы имени А. Е. Гуриновича: У нас в мессенджере созданы беседы, мы общаемся с иностранными детьми. Нам учитель иностранного языка задает задания, мы у них узнаем о традициях каких-то, а также о праздниках. Потом на уроках это все обсуждаем. Также мы рассказываем о своих каких-то традициях и просто общаемся.

Сергей Гуцу, директор Пережирской средней школы им. А. Е. Гуриновича:

Наша ученица участвовала в создании полотна мира, назовем его так, то есть передачи его от наших II Европейских игр токийской Олимпиаде в 2020-м. Будем надеяться, что в 2021 году Олимпиада все-таки состоится и наше полотно тоже там будет находиться.

Когда японские дети сюда приезжали, они открывали для себя Беларусь. Как раз комбайны убирали – для Японии это диковинка, такие большие машины убирают. У них там техника маленькая, для них это было в диковинку. После того, как посетили Дудутки, посмотрели быт, белорусские традиции, это тоже их очень впечатлило.