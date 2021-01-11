Прямой эфир

Участники автопробега в честь 77-й годовщины освобождения Ельска: «Кто, если не мы, будет хранить эту память?»

11 января 2021 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Участием в автопробеге под государственными флагами решили отметить 77-ю годовщину освобождения своей малой родины от немецко-фашистских захватчиков жители Ельского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники автопробега в честь 77-й годовщины освобождения Ельска: «Кто, если не мы, будет хранить эту память?» -1

Это произошло 11 января 1943 года лишь с третьей попытки. До этого советские войска пытались выбить врага в ноябре и декабре 42-го.

Участники автопробега в честь 77-й годовщины освобождения Ельска: «Кто, если не мы, будет хранить эту память?» -4

Первая остановка в маршруте – адрес ветерана. 95-летний участник освобождения Ельска Григорий Приходько – настоящая легенда, последний ветеран района. Символический плац-парад у окон героя – дань уважения.

Участники автопробега в честь 77-й годовщины освобождения Ельска: «Кто, если не мы, будет хранить эту память?» -7

Андрей Синицкий, житель Ельска:
Приходько это ветеран города Ельска, Ельского района, освобождения города, который участвовал в партизанском отряде имени Сабурова, очень уважаемый человек всеми нами. Мы гордимся за него, что у нас есть такой человек. Еще раз долгие ему лета и крепкого здоровья.

Участники автопробега в честь 77-й годовщины освобождения Ельска: «Кто, если не мы, будет хранить эту память?» -10

Братские могилы и крупнейшее на Полесье кладбище мирных жителей, ставших жертвами оккупационного режима. Маршрут автопробега – лучшая иллюстрация того, какую цену заплатил белорусский народ за мирное небо над головой.

Участники автопробега в честь 77-й годовщины освобождения Ельска: «Кто, если не мы, будет хранить эту память?» -13

Татьяна Кошевич, жительница Ельска:
Мне кажется, это гордость за свою страну, что мы живем в Беларуси, что мы живем сегодня под мирным небом. Я не знаю, как в других местах, но в нашем маленьком городке все спокойно проходит. И вот это тоже очень много чего дает. Кто, если не мы, будет хранить эту память, кто, если не мы, будет учить наших детей посредством вот этих музейных уроков, посредством посещения этих мест? Ведь, как говорится, память священна.

Участники автопробега в честь 77-й годовщины освобождения Ельска: «Кто, если не мы, будет хранить эту память?» -16

Елена Богач, жительница Ельска:
Для меня это очень значимо и важно. Для того чтобы своим примером показать и отдать дань уважения нашим предкам. И наша история не может быть без памяти о нашем прошлом.

Участники автопробега в честь 77-й годовщины освобождения Ельска: «Кто, если не мы, будет хранить эту память?» -19

Памятные мероприятия в Ельском районе продолжатся. В ближайшие дни в местном краеведческом музее состоятся дискуссионные площадки и тематические встречи.

# Великая Отечественная война # общество # Григорий Приходько # Андрей Синицкий # Татьяна Кошевич # Елена Богач # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Хотим сделать наш район ещё ярче». Глава администрации Заводского района о новогоднем украшении города
11 января 2021 13:49

«Хотим сделать наш район ещё ярче». Глава администрации Заводского района о новогоднем украшении города

«Люди говорят слова благодарности». Почему минчанам так понравились новогодние украшения в Заводском районе?
11 января 2021 13:36

«Люди говорят слова благодарности». Почему минчанам так понравились новогодние украшения в Заводском районе?

Рене Фазель в Беларуси: у нас чёткая позиция, мы не хотим смешивать спорт и политику
11 января 2021 13:35

Рене Фазель в Беларуси: у нас чёткая позиция, мы не хотим смешивать спорт и политику