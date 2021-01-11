Участники автопробега в честь 77-й годовщины освобождения Ельска: «Кто, если не мы, будет хранить эту память?»

Новости Беларуси. Участием в автопробеге под государственными флагами решили отметить 77-ю годовщину освобождения своей малой родины от немецко-фашистских захватчиков жители Ельского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло 11 января 1943 года лишь с третьей попытки. До этого советские войска пытались выбить врага в ноябре и декабре 42-го.

Первая остановка в маршруте – адрес ветерана. 95-летний участник освобождения Ельска Григорий Приходько – настоящая легенда, последний ветеран района. Символический плац-парад у окон героя – дань уважения.

Андрей Синицкий, житель Ельска:

Приходько – это ветеран города Ельска, Ельского района, освобождения города, который участвовал в партизанском отряде имени Сабурова, очень уважаемый человек всеми нами. Мы гордимся за него, что у нас есть такой человек. Еще раз долгие ему лета и крепкого здоровья.

Братские могилы и крупнейшее на Полесье кладбище мирных жителей, ставших жертвами оккупационного режима. Маршрут автопробега – лучшая иллюстрация того, какую цену заплатил белорусский народ за мирное небо над головой.

Татьяна Кошевич, жительница Ельска:

Мне кажется, это гордость за свою страну, что мы живем в Беларуси, что мы живем сегодня под мирным небом. Я не знаю, как в других местах, но в нашем маленьком городке все спокойно проходит. И вот это тоже очень много чего дает. Кто, если не мы, будет хранить эту память, кто, если не мы, будет учить наших детей посредством вот этих музейных уроков, посредством посещения этих мест? Ведь, как говорится, память священна.

Елена Богач, жительница Ельска:

Для меня это очень значимо и важно. Для того чтобы своим примером показать и отдать дань уважения нашим предкам. И наша история не может быть без памяти о нашем прошлом.