В Минске стартовал цикл лекций, посвящённый подвигу советского народа в годы ВОВ

Вехи войны, которые нужно помнить: в Минске стартовал цикл лекций, посвященный подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. С марта по сентябрь в Национальной библиотеке спикеры из Беларуси и России расскажут молодежи об основных событиях и битвах огненных лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темой первого лектория стал 1941-й год, навсегда изменивший жизнь народов Советского Союза. Именно тогда были заложены основы будущей победы, враг наступал, но, несмотря на неподготовленность к боевым действиям, наши деды и прадеды сумели переломить ход событий.

Виталий Гарматный, старший научный сотрудник центра военной истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси: Враг рассчитывал в рамках плана своей молниеносной войны (блицкрига) за несколько дней сломить сопротивление нашего народа и быстрым темпом выйти к подступам Москвы, чтобы ей молниеносно завладеть. Но в условиях яростного сопротивления Гитлер и его генералы вскоре почувствовали, что война в СССР коренным образом отличается от тех войн, которые он вел на территории Западной Европы, и здесь у него никогда не будет спокойного тыла.

Защита Брестской крепости, приграничные сражения, битва за Москву – это одни из самых героических сражений в истории, когда советские войска не просто показали свою мощь, но и разбили надежды врага на успех.

Виктор Кондрашин, руководитель центра экономической истории Института российской истории Российской академии наук:

Сегодня молодежь должна знать правду о том, какой ценой была сохранена государственность, потому что если бы был другой результат, их бы никого не было сейчас. И когда думают так, что вот, мол, победили бы немцы – и мы баварское пиво бы пили. Никто бы никакого пива не пил, потому что существовали людоедские планы – по сути дела, уничтожения славян с помощью голода, с помощью террора.

События Великой Отечественной войны закалили характер белорусов, навсегда стали тем стержнем, который поможет пережить любые невзгоды. И долг потомков победителей – навсегда сохранить историческую правду и не дать западным умам переделать ее на свой лад.