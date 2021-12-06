Прямой эфир

Какой штраф грозит за незаконную вырубку деревьев в Беларуси?

06 декабря 2021 14:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Елочные базары в Минской области стартуют с 20 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Традиционно на них можно будет приобрести пушистые ели и сосны, в том числе и в кадках, а также яркие новогодние букеты.

Какой штраф грозит за незаконную вырубку деревьев в Беларуси?-1

Так, в Пуховичском районе планируют реализовать свыше 2 200 елок. Работники лесного хозяйства напоминают, что за незаконную вырубку дерева грозит административная ответственность в виде штрафа от 145 до 870 рублей.

Можно купить даже новогодние букеты. А во сколько обойдется елка? Читайте здесь.

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Можно купить даже новогодние букеты. А во сколько обойдётся ёлка?
06 декабря 2021 14:30

Можно купить даже новогодние букеты. А во сколько обойдётся ёлка?

В Минске возле «Чижовка-Арены» появились огромные золотые коньки
06 декабря 2021 14:09

В Минске возле «Чижовка-Арены» появились огромные золотые коньки

«Стабфонд увеличен в несколько раз». Кочанова и Кухарев оценили объёмы запасов продовольствия
06 декабря 2021 14:06

«Стабфонд увеличен в несколько раз». Кочанова и Кухарев оценили объёмы запасов продовольствия