Какой штраф грозит за незаконную вырубку деревьев в Беларуси?

Новости Беларуси. Елочные базары в Минской области стартуют с 20 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Традиционно на них можно будет приобрести пушистые ели и сосны, в том числе и в кадках, а также яркие новогодние букеты.
Новости Беларуси. Елочные базары в Минской области стартуют с 20 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Традиционно на них можно будет приобрести пушистые ели и сосны, в том числе и в кадках, а также яркие новогодние букеты.
Так, в Пуховичском районе планируют реализовать свыше 2 200 елок. Работники лесного хозяйства напоминают, что за незаконную вырубку дерева грозит административная ответственность в виде штрафа от 145 до 870 рублей.
Можно купить даже новогодние букеты. А во сколько обойдется елка? Читайте здесь.