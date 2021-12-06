Какой штраф грозит за незаконную вырубку деревьев в Беларуси?

Новости Беларуси. Елочные базары в Минской области стартуют с 20 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Традиционно на них можно будет приобрести пушистые ели и сосны, в том числе и в кадках, а также яркие новогодние букеты.