Более 300 молодых специалистов собрал новогодний бал в Вилейском доме культуры

Изысканные наряды и торжественная музыка. Более 300 молодых специалистов Минской области собрал Новогодний бал, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Изысканные наряды и торжественная музыка. Более 300 молодых специалистов Минской области собрал Новогодний бал, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Это представители различных сфер деятельности: от инженеров до медработников. Молодые люди сменили свои привычные наряды на вечерние. Соответствующие дресс-коду макияж и прическа. Балу предшествовала большая подготовительная работа. Дамы и кавалеры разучивали танцы, чтобы закружиться на паркете Вилейского дома культуры. Весь вечер музыкальное сопровождение обеспечивал кавер-бенд.
Карина Жиевская, мастер-сыродел предприятия:
Работаю мастером-сыроделом, варю сыры. Мне было бы интересно посмотреть формат такого мероприятия, я не так часто их посещаю, но слишком много молодежи, я думаю, я заведусь новыми друзьями, новыми знакомствами.
Александра Ярмоц, мастер-сыродел предприятия:
Этот бал дал мне возможность познакомиться с новыми людьми, узнать какие-то новые интересы, увидеть вообще. Атмосферно, круто, классно.
Татьяна Клишевич, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:
Основная цель – чтобы ребята познакомились, посмотрели на других ребят из других регионов, районов Минской области, чтобы обменялись опытом, где кому как работать, как кого приняли. Возможно, завязались какие-то отношения, может быть, семейные какие-то будут в будущем у нас пары, что повлияет на то, чтобы закрепляемость была, и ребята оставались в Минской области.
По итогам вечера назвали короля и королеву бала. Ими стали Виолетта Юшко из Вилейки и Денис Кустенков из Дзержинска. Главная цель бала – сплотить молодежь, дать им возможность познакомиться, пообщаться.