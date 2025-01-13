Более 300 молодых специалистов собрал новогодний бал в Вилейском доме культуры

Это представители различных сфер деятельности: от инженеров до медработников. Молодые люди сменили свои привычные наряды на вечерние. Соответствующие дресс-коду макияж и прическа. Балу предшествовала большая подготовительная работа. Дамы и кавалеры разучивали танцы, чтобы закружиться на паркете Вилейского дома культуры. Весь вечер музыкальное сопровождение обеспечивал кавер-бенд.

Карина Жиевская, мастер-сыродел предприятия: Работаю мастером-сыроделом, варю сыры. Мне было бы интересно посмотреть формат такого мероприятия, я не так часто их посещаю, но слишком много молодежи, я думаю, я заведусь новыми друзьями, новыми знакомствами.

Татьяна Клишевич, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:

Основная цель – чтобы ребята познакомились, посмотрели на других ребят из других регионов, районов Минской области, чтобы обменялись опытом, где кому как работать, как кого приняли. Возможно, завязались какие-то отношения, может быть, семейные какие-то будут в будущем у нас пары, что повлияет на то, чтобы закрепляемость была, и ребята оставались в Минской области.

По итогам вечера назвали короля и королеву бала. Ими стали Виолетта Юшко из Вилейки и Денис Кустенков из Дзержинска. Главная цель бала – сплотить молодежь, дать им возможность познакомиться, пообщаться.