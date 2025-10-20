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Овечкин очков не набрал. «Вашингтон» минимально проиграл «Ванкуверу»

20 октября 2025 08:19
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Овечкин очков не набрал. «Вашингтон» минимально проиграл «Ванкуверу»-0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Ванкуверу Кэнакс» со счетом 3:4. Об этом пишет РИА Новости.

Гости уверенно начали игру, забросив три шайбы в первом периоде. За «Вашингтон» отличились Райан Леонард, Джейкоб Чикран и Джон Карлсон.

Александр Овечкин провел на льду 21 минуту, но не набрал ни одного очка – это третий матч подряд без результативных действий.

Для «Кэпиталз» это первое поражение после четырех побед, а «Кэнакс» продлили свою победную серию до трех матчей.

Фото: pixabay

# Хоккей

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