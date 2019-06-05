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«Для нас Евфросиния очень близкая». Более 5 тысяч паломников со всего мира собрались в Полоцке

05 июня 2019 11:31
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Новости Беларуси. Особая атмосфера праздника и духовного единения царит в древнем Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе, где княгиня отказалась от мирской жизни, приняла постриг, построила несколько храмов и основала женский монастырь.

«Для нас Евфросиния очень близкая». Более 5 тысяч паломников со всего мира собрались в Полоцке-1

Божественная литургия прошла даже в Софийском соборе, который обычно работает как музей и концертный зал. На один день в честь Евфросинии его снова превращают в храм.

«Для нас Евфросиния очень близкая». Более 5 тысяч паломников со всего мира собрались в Полоцке-4

«Для нас Евфросиния очень близкая». Более 5 тысяч паломников со всего мира собрались в Полоцке-6

Отсюда и из всех других церквей земли полоцкой и вышли паломники. В древнейшем городе Беларуси – более 5 тысяч паломников со всего мира.

«Для нас Евфросиния очень близкая». Более 5 тысяч паломников со всего мира собрались в Полоцке-9

Ольга Сенько, житель Полоцка:
Вы знаете выражение, что Полоцк – это криница духовности,. Поэтому мы в этот день вспоминаем нашу матушку Евфросинию и благодарим Господа за то, что он послал на нашу землю такого светоча.

«Для нас Евфросиния очень близкая». Более 5 тысяч паломников со всего мира собрались в Полоцке-12

Люцина Рушук, паломница (Польша):
Для нас Евфросиния Полоцкая очень близкая. Потому что 5 лет тому назад игумения приезжала в Гайновку, привезла икону с ликом. И к Евфросинии Полоцкой, к иконе каждую среду в Гайновке в соборе читается акафист и люди приходят, молятся. Евфросиния помогает и нам, и вам.

«Для нас Евфросиния очень близкая». Более 5 тысяч паломников со всего мира собрались в Полоцке-15

Ольга Никонова, житель Полоцка:
Это наша полоцкая святая. Мы ей поклоняемся, у нас есть храм Евфросинии Полоцкой. Мы каждое воскресенье бываем там на службах. Поэтому для нас этот праздник очень значимый. Очень благостные такие, добрые чувства нас переполняют.

«Для нас Евфросиния очень близкая». Более 5 тысяч паломников со всего мира собрались в Полоцке-18

Евфросиния Полоцкая – первая женщина в Беларуси, причисленная к лику святых. Ее одинаково почитают как православные, так и католики. А именем преподобной названы храмы не только в нашей стране, но и в разных городах Литвы, Великобритании, Канады и США.

# Православные в Беларуси # общество # Люцина Рушук # Ольга Никонова # Фотофакт

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