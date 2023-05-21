Музей истории ВОВ стоит посетить каждому. Здесь можно даже пройти испытания военного времени

Новости Беларуси. «Ночь музеев» продолжается. В Беларуси двери более чем 120 галерей и экспозиций накануне были открыты до позднего вечера. Все они подготовили уникальные интерактивные программы, квесты и мастер-классы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К акции подключился и музей истории Великой Отечественной войны. Там каждый гость получил возможность примерить на себя роль настоящего бойца и проложить собственную «дорогу к миру». От стенда к стенду участники прошли через испытания военного времени. Каждый из них стал шагом на пути к Великой Победе.

Екатерина Котловская, заведующая культурно-образовательным отделом музея истории Великой Отечественной войны:

Через страдания, через боль, которые прошли наши воины Красной армии, которую прожили наши партизаны и подпольщики, показать, какой ценой дались нам Победа и мир в целом.

Я впечатлена экспозицией и насколько высокого она качества. И макеты, и фигуры, и техника – все очень масштабное, грандиозное.

Здесь все очень интересное, но вот техника, гранаты, пиротехническое оружие – для меня лично это очень интересно.