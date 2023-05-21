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Музей истории ВОВ стоит посетить каждому. Здесь можно даже пройти испытания военного времени

21 мая 2023 07:17
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Новости Беларуси. «Ночь музеев» продолжается. В Беларуси двери более чем 120 галерей и экспозиций накануне были открыты до позднего вечера. Все они подготовили уникальные интерактивные программы, квесты и мастер-классы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Музей истории ВОВ стоит посетить каждому. Здесь можно даже пройти испытания военного времени-1

К акции подключился и музей истории Великой Отечественной войны. Там каждый гость получил возможность примерить на себя роль настоящего бойца и проложить собственную «дорогу к миру». От стенда к стенду участники прошли через испытания военного времени. Каждый из них стал шагом на пути к Великой Победе.  

Музей истории ВОВ стоит посетить каждому. Здесь можно даже пройти испытания военного времени-4

Екатерина Котловская, заведующая культурно-образовательным отделом музея истории Великой Отечественной войны:
Через страдания, через боль, которые прошли наши воины Красной армии, которую прожили наши партизаны и подпольщики, показать, какой ценой дались нам Победа и мир в целом.

Музей истории ВОВ стоит посетить каждому. Здесь можно даже пройти испытания военного времени-7

Я впечатлена экспозицией и насколько высокого она качества. И макеты, и фигуры, и техника – все очень масштабное, грандиозное.  

Музей истории ВОВ стоит посетить каждому. Здесь можно даже пройти испытания военного времени-10

Здесь все очень интересное, но вот техника, гранаты, пиротехническое оружие – для меня лично это очень интересно.  

Музей истории ВОВ стоит посетить каждому. Здесь можно даже пройти испытания военного времени-13

Акция традиционно приурочена к Международному дню музеев, который проходит в Беларуси уже более десяти лет. В этот раз к «Ночи музеев» присоединились также крупные дворцовые и замковые комплексы, а также галереи и мастерские.  

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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