«Для меня она очень значимая». В Гродно наградили 240 сотрудников органов внутренних дел Беларуси

Новости Беларуси. Тожественная церемония награждения прошла 2 июля в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучшие сотрудники органов внутренних дел Гродненской и Брестской областей награждены медалями «За отличие в охране общественного порядка». Это те, кто в 2020 году приложил максимум усилий, чтобы в сложной ситуации защитить интересы своего народа и государства.

Казакевич: сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск защитили целостность страны В строю – 240 брестских и гродненских милиционеров, от участковых и сотрудников патрульно-постовых служб до бойцов ОМОНа. Все они разного возраста и с разным количеством звезд и лычек на погонах.

Караник на вручении наград сотрудникам органов внутренних дел: они достойные внуки своих дедов и прадедов Но в условиях гибридной войны и психологического давления, которое шло на нашу страну, они все проявили профессионализм, а порой и героизм, и сегодня в высшей степени достойны медали с именным наградным листом за подписью Президента.

Такие награды вручаются для некоторых, может быть, и раз в жизни. В преддверии праздника Дня Независимости Республики Беларусь – я думаю, что этот день в истории для меня останется на всю жизнь. Я вырос в семье военного, и каждая награда у нас воспринимается по-своему, будем говорить так. Воевали два деда, прошли от начала войны до конца. И для меня эта награда очень значимая.