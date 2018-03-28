Проверка ТЦ по Беларуси продолжается: кто не сдал экзамен на безопасность?

Новости Беларуси. По всей Беларуси продолжается проверка безопасности мест массового скопления людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое поручение накануне Президент дал министерствам по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел. Это торговые центры, кинотеатры, ночные клубы и бизнес-центры. Проверки продлятся до конца недели. А все виновные в любых малейших нарушениях будут наказаны.

Сигнал тревоги в торговом центре «Рига» раздался в 10 утра. Оповещение сработало исправно. Пока сотрудники торгового центра активно выводили посетителей через все доступные выходы. На втором этаже здания, по сценарию, замкнуло электропроводку. Свои действия при эвакуации отрабатывали и спасатели. Им пришлось не только устранять условный пожар, но и оказывать первую помощь пострадавшим. В это время у выхода уже собрались посетители и сотрудники торгового центра.

Работница ТЦ:

Нас оповещают об этом, учат. Проводится инструктаж. Затем – проверка всего развлекательного комплекса. И сразу же первое серьезное нарушение. Один из аварийных выходов загромождён товаром.

Сотрудники МЧС выявили еще несколько мелких нарушений. Например, не все двери, ведущие на улицу, обозначены указателями «Выход», а в некоторых местах торгового центра не было и вовсе самого нужного в случае реального возгорания.

Василий Масинович, старший инженер МЧС Советского района Минска:

На месте только пожарный рукав, как видите, первичных средств пожаротушения нет. Также при эвакуации сработал так называемый человеческий фактор. Электроприборы оказались не выключенными.

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска:

При сработке системы пожаротушения может произойти короткое замыкание. В дальнейшем может привести к серьезному пожару и человеческим жертвам. В Торговом центре «Галилео» этого не понадобились. Посетители одного из самых крупных развлекательных комплексов в городе вышли из здания всего за 4 минуты.

Александр Лучонок, СТВ:

Главное во время эвакуации – не начать паниковать. Прыгать из окон, как это происходило в Кемерово можно только в крайнем случае. Ведь, по статистике, каждый второй прыжок с четвертого этажа при пожаре – заканчивается трагически. Правила эвакуации здесь были соблюдены. Никто не воспользовался лифтом после сигнала тревоги и не пытался убежать на паркинг за своим автомобилем. Особенно тщательно спасатели проверили детские развлекательные помещения и кинотеатры. Учебная пожарная тревога была объявлена 28 марта и в Гродно.

Проверяли спасатели подготовленность персонала Центрального комплекса «Неман» к ЧС. Но если с эвакуацией персонал справился неплохо, то в процессе проверки противопожарной безопасности... С первого же шкафа, сотрудник МЧС не смог быстро снять пломбу, которую, по идее, в случае ЧС должна суметь сорвать даже хрупкая женщина.





Когда шкаф всё же поддался, в нём обнаружился огнетушитель не в полной комплектации. Сотрудники МЧС штрафы не выписывали, только предупредили: в вопросе безопасности нет мелочей. А вот в Гомеле пожарную безопасность проверяли в гостинице «Турист». Работники объекта и вовсе не смогли скоординировать эвакуацию постояльцев. Спасатели подытожили, экзамен – не сдан.