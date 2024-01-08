Волонтёры помогли ветерану Великой Отечественной справиться со снегом

В Беларуси в расчистке снега коммунальным службам помогает молодежь. Студенты оказывают адресную помощь. Работают они и в частном секторе столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 января трудовой десант взялся за лопаты во дворе дома ветерана Великой Отечественной войны Григория Байкова. И часа не потребовалось, чтобы расчистить территорию от снега. За свою почти вековую жизнь Григорий Петрович повидал многое. В столь преклонном возрасте с домашними делами он старается справляться сам, но и от помощи не отказывается.

Георгий Байков, ветеран Великой Отечественной войны:

Всегда на праздник приезжают, поздравляют. Приятно все это. Как-то неудобно даже получать такую помощь, сам будешь стоять, смотреть, а за тебя будут работать.

Денис Мохорев, студент Белорусского государственного экономического университета:

Помощь ветеранам необходима, потому что это люди, которые воевали за нас, и сейчас они нуждаются в нашей помощи.

Виктор Гелохов, секретарь БРСМ Белорусского государственного экономического университета:

Большое количество заявок поступает на территориальный комитет БРСМ Заводского района. И все эти заявки мы стараемся исполнить. На данный момент более 10-15 таких заявок уже исполнили. Наша помощь лишь малая часть того, что можем им сделать и выразить со своей стороны определенную благодарность за то, что они сделали в прошлом для нас, нашего поколения.