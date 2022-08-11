Для борьбы с пожарами в Беларуси используют космический мониторинг
Новости Беларуси. Космический мониторинг в борьбе с природными пожарами. В Беларуси активно используют спутники для борьбы со стихией. Уже через 15 минут после пролета аппарата над территорией Беларуси МЧС доступны данные обо всех обнаруженных аномалиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом вопросе Министерство лесного хозяйства плотно сотрудничает с Национальной академией наук. Информация из космоса доступна ежедневно до 26 раз в сутки с 11 спутников. Такой способ позволяет обнаружить возгорание на ранней стадии, не допуская его критических масштабов. Также мгновенно становится известно обо всех пожарах, возникающих в непосредственной близости от белорусской границы.
Этот год оказался особенно горячим для нашей страны. С начала 2022-го произошло свыше 6 000 природных пожаров. Это значительно больше, чем за минувший год. Главной причиной по-прежнему остается человеческий фактор. Напомним, запреты и ограничения на посещение лесов в данный момент действуют в 59 районах Беларуси.