Для борьбы с пожарами в Беларуси используют космический мониторинг

Новости Беларуси. Космический мониторинг в борьбе с природными пожарами. В Беларуси активно используют спутники для борьбы со стихией. Уже через 15 минут после пролета аппарата над территорией Беларуси МЧС доступны данные обо всех обнаруженных аномалиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом вопросе Министерство лесного хозяйства плотно сотрудничает с Национальной академией наук. Информация из космоса доступна ежедневно до 26 раз в сутки с 11 спутников. Такой способ позволяет обнаружить возгорание на ранней стадии, не допуская его критических масштабов. Также мгновенно становится известно обо всех пожарах, возникающих в непосредственной близости от белорусской границы.