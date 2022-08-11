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​В Беларуси к концу года отремонтируют 675 км автомобильных дорог

11 августа 2022 06:47
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Новости Беларуси. Наша страна прочно удерживает лидерские позиции по качеству магистралей. В 2022 году отремонтируют еще 675 километров автомобильных дорог. 250 – республиканских и 425 – местных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​В Беларуси к концу года отремонтируют 675 км автомобильных дорог-1

Работы будут проводиться во всех областях страны за счет дополнительно выделенных средств в размере 300 миллионов рублей. Для скорейшего преображения выбрали одни из самых грузонапряженных участков трасс: М1 Брест – Минск – граница России, М3 Минск – Витебск, М10 граница России – Гомель – Кобрин, М6 Минск – Гродно, М5 Минск – Гомель и другие. Завершить работы на республиканских магистралях планируется в этом году.

# Автодороги Беларуси # общество # Фотофакт

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