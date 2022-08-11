Иностранные команды прибыли в Беларусь на конкурс «Полярная звезда» АрМИ-2022

Новости Беларуси. На аэродроме в Барановичах торжественно встретили военных из четырех стран, которые прибыли на конкурс «Полярная звезда» Армейских международных игр – 2022, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшее время участники смогут продемонстрировать свое мастерство в штурме здания с заложниками, десантировании на точность приземления и других упражнениях. Военнослужащие из Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Судана, России и Узбекистана уже получили имущество и оружие, необходимые для участия в состязании.