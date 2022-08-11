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Иностранные команды прибыли в Беларусь на конкурс «Полярная звезда» АрМИ-2022

11 августа 2022 06:21
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Новости Беларуси. На аэродроме в Барановичах торжественно встретили военных из четырех стран, которые прибыли на конкурс «Полярная звезда» Армейских международных игр – 2022, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранные команды прибыли в Беларусь на конкурс «Полярная звезда» АрМИ-2022-1

В ближайшее время участники смогут продемонстрировать свое мастерство в штурме здания с заложниками, десантировании на точность приземления и других упражнениях. Военнослужащие из Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Судана, России и Узбекистана уже получили имущество и оружие, необходимые для участия в состязании.

Иностранные команды прибыли в Беларусь на конкурс «Полярная звезда» АрМИ-2022-4

Напомним, в 2022 году АрМИ пройдут с 13 по 27 августа на территории 12 стран. Организаторы планируют провести до 36 международных испытаний. Беларусь примет участников трех конкурсов. Один из них – «Полярная звезда» – пройдет в Бресте.

# Вооруженные силы # общество # Фотофакт

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