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Для беженцев перелёт бесплатный. 13 декабря состоится рейс из Беларуси в Багдад

13 декабря 2021 06:25
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Новости Беларуси. Среди тысяч беженцев, которые не теряют надежды, немало и тех, кто уже менее оптимистичен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Для беженцев перелёт бесплатный. 13 декабря состоится рейс из Беларуси в Багдад-1

Многие из них готовы вернуться на родину. Несколько раз в неделю Ирак при тесном сотрудничестве с МИД и МВД Беларуси организовывают вывозные рейсы. Один из таких отправится 13 декабря во второй половине дня.  

Для беженцев перелёт бесплатный. 13 декабря состоится рейс из Беларуси в Багдад-4

В расписании Национального аэропорта Минск значится вылет для мигрантов в Багдад. Его планируют по мере появления заявок от желающих вернуться на родину. Для беженцев перелет бесплатный.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фотофакт

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