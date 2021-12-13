Для беженцев перелёт бесплатный. 13 декабря состоится рейс из Беларуси в Багдад

Новости Беларуси. Среди тысяч беженцев, которые не теряют надежды, немало и тех, кто уже менее оптимистичен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Среди тысяч беженцев, которые не теряют надежды, немало и тех, кто уже менее оптимистичен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие из них готовы вернуться на родину. Несколько раз в неделю Ирак при тесном сотрудничестве с МИД и МВД Беларуси организовывают вывозные рейсы. Один из таких отправится 13 декабря во второй половине дня.
В расписании Национального аэропорта Минск значится вылет для мигрантов в Багдад. Его планируют по мере появления заявок от желающих вернуться на родину. Для беженцев перелет бесплатный.