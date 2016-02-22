Диспетчерская служба «115»: как работает служба коммунального спасения и сколько туда поступает звонков

Новости Беларуси. Короткий номер, который быстро стал одним из самых популярных в Минске, – 115. Появление единой диспетчерской службы упростило прием заявок, но усложнило понимание горожан о распределении обязанностей между службами.

Андрей Иванович решил в новом году избавиться от старых проблем. Неприятный запах из ванной комнаты, который распространяется по всей квартире, уже три месяца как не дает спокойно жить. Надежда была на диспетчерскую службу «115», да и то пропала.

Андрей Павлов:

Я перезвонил в «115», мне сказали, что у них есть ответ от сантехников, что они были в подвале, запаха в подвале не обнаружено. Я попросил посмотреть внимательнее, что там написано. Мне сказали, что написано, что запах в туалете.

Мужчина признается, звонил не единожды. Начал с ЖЭУ, закончил в ЖРЭО. Услышали минчанина и по телефону горячей линии телеканала СТВ.

Как только диспетчеры и коммунальщики научились оперативно работать, возникли совершенно другие проблемы. Когда специалисты выезжают на места для устранения неполадок, горожане часто отказываются открывать дверь.

Как стало известно, Андрей Иванович уже несколько раз не открывал дверь хаус-мастерам. За такие проступки горожан пока ничего не предусмотрено. Разве что даром потраченное время и средства на неоправданный выезд.

Юлия Реснянская, ведущий специалист контакт-центра ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Наша служба оформляла заявку на проникновение в помещение запаха, но данный житель не предоставлял доступ в квартиру.

Более 80 тысяч жителей столицы только с начала 2016 года уже сказали «спасибо» в адрес контакт-центра. В день поступает сюда три-четыре тысячи звонков. Жители Партизанского, Первомайского, Центрального и частично Фрунзенского района уже в полной мере могут пользоваться услугами службы коммунального спасения.

Вскоре такие автоматические информаторы будут перенаправлять на короткий номер в Советском. Остальные по-прежнему пока могут обращаться в эксплуатирующую организацию.

Если район полностью переведен на обслуживание контакт-центра, то дозвониться в местное ЖЭУ уже не представляется возможным. Впрочем, в этом нет никакой необходимости. Эксперты уверяют: дозвониться на «115» проще. Здесь работают круглосуточно и выходные дни. А теперь у диспетчеров ЖЭУ и работы убавилось. Сейчас они направляют рабочих для устранения неполадок.

Екатерина Корвацкая, начальник отдела информационно-сервисного обслуживания КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:

В рамках проводимых совершенствований системы ЖКХ в Минске львиный объем работы мы взяли на себя, диспетчерам стало легче.

Игорь Кириленков, начальник контакт-центра ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Позиция контакт-центра будет всегда на стороне потребителя. Клиент всегда справ. И наша святая задача – потребовать исполнения и выполнения заявочного ремонта.

А в целом один короткий номер «115» вскоре будет вместо почти 200 городских от ЖЭУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.