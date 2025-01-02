Дискотека под открытым небом у Дворца спорта – узнали, чем удивлял первый день 2025-го

Большой концертной программой удивлял первый день 2025-го на главной новогодней локации Минска! Насладиться сказочным представлением на сцене возле Дворца спорта пришли сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюжет сценического представления о том, как Дедушка Мороз и его помощники придумали магическое устройство, чтобы облегчить работу в преддверии праздника. Но нашлись и те, кто захотел сломать чудесное приспособление. Чем окончилась история и удалось ли спасти планы главного новогоднего волшебника – и узнали зрители. Причем среди них были не только минчане, но и гости из других городов, и даже стран.

Мы приехали из города Пружаны. Нам очень нравится шикарное освещение, елка и люди. Все шикарно и супер! Хотим посетить все места.

С каждым годом все интереснее, лучше, обширнее, ярче и красочнее. Поэтому всегда приятно прогуляться по городу.

После представления публику ждал концерт от звезд белорусской и российской эстрады. А по соседству расположилась ярмарка «Калядны кiрмаш», где сейчас предлагают различные блюда и напитки. Праздничная локация у Дворца спорта продолжит радовать минчан и гостей столицы до старого Нового года.