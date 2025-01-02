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Дискотека под открытым небом у Дворца спорта – узнали, чем удивлял первый день 2025-го

02 января 2025 08:24
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Большой концертной программой удивлял первый день 2025-го на главной новогодней локации Минска! Насладиться сказочным представлением на сцене возле Дворца спорта пришли сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дискотека под открытым небом у Дворца спорта – узнали, чем удивлял первый день 2025-го-2

Сюжет сценического представления о том, как Дедушка Мороз и его помощники придумали магическое устройство, чтобы облегчить работу в преддверии праздника. Но нашлись и те, кто захотел сломать чудесное приспособление. Чем окончилась история и удалось ли спасти планы главного новогоднего волшебника – и узнали зрители. Причем среди них были не только минчане, но и гости из других городов, и даже стран.

Дискотека под открытым небом у Дворца спорта – узнали, чем удивлял первый день 2025-го-4

Атмосфера замечательная, люди замечательные. Все круто!

Дискотека под открытым небом у Дворца спорта – узнали, чем удивлял первый день 2025-го-6

Мы приехали из города Пружаны. Нам очень нравится шикарное освещение, елка и люди. Все шикарно и супер! Хотим посетить все места. 

Дискотека под открытым небом у Дворца спорта – узнали, чем удивлял первый день 2025-го-8

С каждым годом все интереснее, лучше, обширнее, ярче и красочнее. Поэтому всегда приятно прогуляться по городу.

После представления публику ждал концерт от звезд белорусской и российской эстрады. А по соседству расположилась ярмарка «Калядны  кiрмаш», где сейчас предлагают различные блюда и напитки. Праздничная локация у Дворца спорта продолжит радовать минчан и гостей столицы до старого Нового года.

# Новый год # Праздник в городе

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