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Три многоквартирных дома и школа с детским садом. Как застроят Слуцк в 2021 году?

18 марта 2021 14:14
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Новости Беларуси. Три многоквартирных дома сдадут в Слуцке в 2021 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Две многоэтажки для тех, кто хочет улучшить жилищные условия – это более 120 квартир.

Три многоквартирных дома и школа с детским садом. Как застроят Слуцк в 2021 году?-1

Первый дом будет находиться прямо в центре города, второй – в новом микрорайоне Чехова. Здесь же построят еще один 60-квартирный дом для отселения людей из ветхого жилья. В планах строительство начальной школы с детским садом на 160 учащихся и 120 дошкольников.

Три многоквартирных дома и школа с детским садом. Как застроят Слуцк в 2021 году?-4

Александр Якубец, заместитель начальника отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома:
Согласно генеральному плану развития города, здесь планируется район многоквартирной жилой застройки, состоящей из двух частей. То есть сейчас первая очередь реализуется, и после ее завершения будем начинать вторую очередь. За период 2020-го было введено 7 домов. По итогам 2020 года у нас был доведен план – 297 обеспечить, обеспечена была 321 семья.

Три многоквартирных дома и школа с детским садом. Как застроят Слуцк в 2021 году?-7

Случчанам предлагают улучшить условия не только за счет строительства квартир, но и индивидуального жилья. Только за 2020 год в частные дома переехали 86 семей, 5 – в начале 2021-го. Еще 80 обзаведутся индивидуальным жильем до конца декабря.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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