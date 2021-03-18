Три многоквартирных дома и школа с детским садом. Как застроят Слуцк в 2021 году?

Новости Беларуси. Три многоквартирных дома сдадут в Слуцке в 2021 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Две многоэтажки для тех, кто хочет улучшить жилищные условия – это более 120 квартир.

Первый дом будет находиться прямо в центре города, второй – в новом микрорайоне Чехова. Здесь же построят еще один 60-квартирный дом для отселения людей из ветхого жилья. В планах строительство начальной школы с детским садом на 160 учащихся и 120 дошкольников.

Александр Якубец, заместитель начальника отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома:

Согласно генеральному плану развития города, здесь планируется район многоквартирной жилой застройки, состоящей из двух частей. То есть сейчас первая очередь реализуется, и после ее завершения будем начинать вторую очередь. За период 2020-го было введено 7 домов. По итогам 2020 года у нас был доведен план – 297 обеспечить, обеспечена была 321 семья.