Двухуровневые кровати, тёплые полы и видеонаблюдение. Смотрите, как в Минске отремонтировали детский сад

Новости Беларуси. Обновленный детский сад № 212 в Грушевке скоро распахнет свои двери для маленьких посетителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь провели капитальный ремонт с модернизацией. В саду усилили несущие конструкции, укрепили фундамент. Здание оборудовали системой видеонаблюдения: вся территория будет просматриваться на большом экране. Во дворе предусмотрены яркие веранды и на каждой площадке детские городки с игровым оборудованием. Сейчас внутри завершается отделка, устанавливается мебель и оборудование. Также в соответствии с современными требованиями обновили пожарную систему и все инженерные коммуникации. В спальнях установили двухуровневые кровати, а на первом этаже разместится пищеблок.

Елена Солодуха, заведующая ясли-садом № 212:

Садик распахнет двери для шести групп малышей, как и было раньше, то есть планировка сама не поменялась, расположение не поменялось. Но здание утеплено полностью, утеплены группы первого этажа – там теплые полы будут, чтобы деткам было комфортно. На пищеблоке поменялась полностью планировка, появились новые цеха – что было возможно реконструировать в здании 1965 года. А так все осталось по-прежнему: музыкальный зал, групповые светлые помещения свободные, просторные. Осталось только дождаться смеха детей и хороших сотрудников.